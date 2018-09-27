В Саратовской области ищут мужчину в черном

27 Сент. 12:27 2018-09-27T15:45:09+03:00

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В Базарном Карабулаке Саратовской области ищут пропавшего без вести Андрея Козлова.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», 40-летний мужчина пропал 15 сентября между Базарным Карабулаком и селом Бережки Подольского района Московской области.

На вид Андрей Козлов худощавого телосложения. У него черные с проседью волосы, а рост мужчины составляет 180 см.

Он был одет в черную футболку, светло-кофейного цвета джемпер с карманом, черные джинсы и черные мокасины. С собой пропавший носит черную дорожную сумку.