В Саратовской области ищут мужчину в черном
Андрей Козлов пропал 15 сентября
Андрей Козлов
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В Базарном Карабулаке Саратовской области ищут пропавшего без вести Андрея Козлова.
Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», 40-летний мужчина пропал 15 сентября между Базарным Карабулаком и селом Бережки Подольского района Московской области.
На вид Андрей Козлов худощавого телосложения. У него черные с проседью волосы, а рост мужчины составляет 180 см.
Он был одет в черную футболку, светло-кофейного цвета джемпер с карманом, черные джинсы и черные мокасины. С собой пропавший носит черную дорожную сумку.