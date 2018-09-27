Отключена вода в Ленинском районе Саратова

27 Сент. 11:47 2018-09-27T15:40:54+03:00

Также ведутся работы на улице Заулошнова

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В Саратове отключена холодная вода в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты предприятия устраняют повреждения на водосетях.

Воду отключили на улицах Гвардейская, Крылова, Чайковского, Хабаровская, Олимпийская и других.

Кроме того коммунальщики сообщают об ограничении ресурса на улице Заулошнова между Белоглинской и Бахметьевской.

Ожидается, что работы продлятся до полуночи.