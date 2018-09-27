Отключена вода в Ленинском районе Саратова
Также ведутся работы на улице Заулошнова
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В Саратове отключена холодная вода в Ленинском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты предприятия устраняют повреждения на водосетях.
Воду отключили на улицах Гвардейская, Крылова, Чайковского, Хабаровская, Олимпийская и других.
Кроме того коммунальщики сообщают об ограничении ресурса на улице Заулошнова между Белоглинской и Бахметьевской.
Ожидается, что работы продлятся до полуночи.