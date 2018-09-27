2018-09-27T15:56:44+03:00
Происшествия

Отец и сын незаконно перерабатывали нефть в Новоузенском районе

За восемь месяцев они заработали 30 млн рублей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области на скамью подсудимых попали 62-летний директор ООО «Газ-Метан-Сервис» и его 26-летний сын. Как сообщает Генеральная прокуратура, их обвиняют в незаконной переработке нефти.

В ходе расследования было установлено, что с мая по декабрь 2017 года злоумышленники организовали нефтепереработку в Новоузенском районе. При этом производство имело второй класс опасности, а лицензии на деятельность не было.

Для конспирации обвиняемые использовали организацию, оформленную на подставное лицо.

За время работы нелегального предприятия отец и сын получили более 30 млн рублей дохода.

Также к уголовной ответственности привлечены еще два человека, жители Саратова, которых обвиняют в пособничестве и незаконной регистрации юридического лица.

Дело направлено в Новоузенский районный суд.

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