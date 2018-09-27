Отец и сын незаконно перерабатывали нефть в Новоузенском районе
В Саратовской области на скамью подсудимых попали 62-летний директор ООО «Газ-Метан-Сервис» и его 26-летний сын. Как сообщает Генеральная прокуратура, их обвиняют в незаконной переработке нефти.
В ходе расследования было установлено, что с мая по декабрь 2017 года злоумышленники организовали нефтепереработку в Новоузенском районе. При этом производство имело второй класс опасности, а лицензии на деятельность не было.
Для конспирации обвиняемые использовали организацию, оформленную на подставное лицо.
За время работы нелегального предприятия отец и сын получили более 30 млн рублей дохода.
Также к уголовной ответственности привлечены еще два человека, жители Саратова, которых обвиняют в пособничестве и незаконной регистрации юридического лица.
Дело направлено в Новоузенский районный суд.