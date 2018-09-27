Заторы у «Школы нового века» надоели жителям Энгельса

27 Сент. 11:40 2018-09-27T15:23:34+03:00

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На заседании градсовета в Энгельсе 26 сентября бурное обсуждение вызвало предложение о проектировании и строительстве надземного перехода через Лесозаводскую улицу в районе «Школы нового века».

По этой магистрали движется весь транспорт к мосту Саратов — Энгельс и от него. На дороге установили дополнительные светофоры с кнопками перехода после ввода в строй «Школы нового века».

Как показала практика последних дней, постоянная остановка автодвижения на двух находящихся рядом светофорах привела к большим заторам, которые совершенно парализуют движение в часы пик.

- Кардинальным решением проблемы стало бы строительство надземного перехода. Представленный проект предусматривает сходы по обе стороны Лесозаводской улицы и переходящий через железнодорожные пути на нижнюю Лесозаводскую улицу, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

На градсовете прозвучали несколько предложений по поводу перехода, в том числе использование существующих в регионе идей и проектов повторного применения.

О сроках возможного строительства перехода ничего не известно, жителям города и приезжим пока придется мириться с заторами на Лесозаводской.