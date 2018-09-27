2018-09-27T15:15:39+03:00
Происшествия

Под Энгельсом женщина погибла на пожаре с бывшим мужем

СУ СК выясняет причины трагедии
Екатерина Семенова
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СУ СКР Энгельса начало проверку по факту гибели на пожаре двух человек.

Частный дом поселка Заветы Ильича загорелся в ночь на четверг. Огнеборцев вызвали соседи.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, после тушения были обнаружены тела хозяйки дома и ее бывшего мужа, оба 1963 года рождения.

По одной из версий, источником возгорания могла стать неисправность бытовой техники.

После проверки, которая позволит точно определить причины пожара и смерти двух человек, будет принято процессуальное решение.

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