Под Энгельсом женщина погибла на пожаре с бывшим мужем
СУ СК выясняет причины трагедии
Изменить размер текста:
СУ СКР Энгельса начало проверку по факту гибели на пожаре двух человек.
Частный дом поселка Заветы Ильича загорелся в ночь на четверг. Огнеборцев вызвали соседи.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, после тушения были обнаружены тела хозяйки дома и ее бывшего мужа, оба 1963 года рождения.
По одной из версий, источником возгорания могла стать неисправность бытовой техники.
После проверки, которая позволит точно определить причины пожара и смерти двух человек, будет принято процессуальное решение.