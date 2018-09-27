В Саратов не пустили 20 тонн дынь из Казахстана
Россельхознадзор не смог установить, где их вырастили
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На границе Саратовской области и Казахстана, в пропускном пункте в Озинках, сотрудники Россельхознадзора выявили партию подкарантинной продукции.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, из Казахстана в Россию пытался въехать грузовик с дынями.
Общий вес бахчевых культур составил 20 тонн.
При этом оказалось, что дыни нельзя идентифицировать — отсутствовала маркировка, позволяющая определить место происхождения, сроки и условия хранения.
Перевозчика привлекли к административной ответственности. Ягоды вернули обратно в Казахстан.