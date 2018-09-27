2018-09-27T14:50:58+03:00
Общество

Панков: С избранием Володина спикером Госдумы изменилось отношение к парламенту

Володин смог вовлечь всех депутатов в работу
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил изменение отношения к парламенту с избранием Вячеслава Володина председателем.

- Вот и сегодня стал обыденным приход первого вице-премьера правительства РФ Силуанова. Все блоки: экономические, социальные, финансовые стали приходить со всем кабинетом министров. Хотя вначале Володин смог вовлечь в работу всех депутатов, — сообщил Николай Панков.

Он рассказал, что Антон Силуанов отчитывается об исполнении бюджета за 2017 год.

- Снова повестка сегодня насыщенная. Министр финансов докладывает об исполнении федерального бюджета спокойно. Основное внимание направлено на стабильность и устойчивые темпы роста экономики. Удалось добиться роста ВВП и снижения зависимости бюджета от цен на нефть. Вырос внешний спрос на отечественные товары. Отмечено ускорение роста инвестиций, промышленности, реальной заработной платы. У депутатов много вопросов и к министру, и к содокладчику — председателю Счетной палаты Алексею Кудрину. Важно, как выполнялись экономические задачи по улучшению уровня жизни наших граждан, — написал Николай Панков.

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