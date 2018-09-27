Вячеслав Володин попросил руководство Сбербанка проанализировать ставку по ипотеке

27 Сент. 10:36 2018-10-01T11:05:57+03:00

Об этом председателя Госдумы попросили обманутые дольщики

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин попросил руководство Сбербанка России провести анализ процентной ставки по ипотеке.

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Не слышал от первоисточника хотя добавлю Пара Слов. Как стало известно, Володин попросил руководство Сбербанка России провести анализ процентной ставки по ипотеке, — написал Панков.

По словам депутата, об этом спикера Госдумы просили обманутые дольщики.

Напомним, те, которые для покупки квартир взяли ипотечные кредиты, просили разработать для них особые условия кредита. Поскольку сейчас они остаются и без жилья, и с обязанностью платить ипотеку.