В Алгае мужчину осудили за желание пить водку в доме односельчанина
Он шел по улице и решил забраться внутрь, не спросив разрешения
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В Александрово-Гайском районе осудили 51-летнего местного жителя за незаконное проникновение в жилище.
- Вечером 30 июля гражданин шел пьяным по улице Набережная в Алгае, держа в руках бутылку водки. Проходя мимо дома односельчанина, он решил залезть внутрь, чтобы продолжить пить там. При этом подсудимый не спросил разрешения у хозяина жилья, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд за такое деяние назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.