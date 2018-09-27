В Алгае мужчину осудили за желание пить водку в доме односельчанина

27 Сент. 10:31 2018-09-27T10:31:39+03:00

Он шел по улице и решил забраться внутрь, не спросив разрешения

Изменить размер текста: A A

В Александрово-Гайском районе осудили 51-летнего местного жителя за незаконное проникновение в жилище.

- Вечером 30 июля гражданин шел пьяным по улице Набережная в Алгае, держа в руках бутылку водки. Проходя мимо дома односельчанина, он решил залезть внутрь, чтобы продолжить пить там. При этом подсудимый не спросил разрешения у хозяина жилья, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд за такое деяние назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.