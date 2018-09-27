Саратовские ЦМИТы готовят инженеров и предпринимателей

27 Сент. 10:12 2018-09-27T10:34:39+03:00

Все желающие могут не только научиться 3D-моделированию, но и разработать собственный бизнес-проект

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В пресс-центре «КП-Саратов» состоялся круглый стол на тему «Развитие инновационного предпринимательства в Саратовской области» в рамках проекта «Свое дело», который направлен на поддержку потенциальных и уже работающих предпринимателей и реализуется Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.

Напомним, первый обучающий вебинар проекта состоялся 14 сентября, посмотреть запись мероприятия можно на канале «КП-Саратов» в YouTube.

Мероприятие было посвящено ЦМИТам — Центрам молодежного инновационного творчества, которые представляют собой комплексы современного высокотехнологичного оборудования, работающего по технологии прямого цифрового проектирования и производства. Среди них, например, 3D-принтеры, сканеры, ЧПУ-станки, конструкторское программное обеспечение. В ЦМИТах организованы площадки для новаторских идей молодежи, проектирования и воплощения в жизнь своих задумок. По задумке организаторов, ЦМИТ — это цифровая производственная лаборатория, возможности которой зависят от фантазии инноваторов.

Всего по области таких учреждений более десятка, и руководители трех из них, которые действуют в Саратове, пришли, чтобы рассказать будущим бизнесменам о своей работе — это ЦМИТ «Три», «Инженеры будущего» и «Инноватор».

Например, по словам директора «Инноватора» Михаила Ерюшева, они занимаются робототехникой, 3D-моделированием, программированием. Он отметил, что в ЦМИТ могут прийти все желающие от 5 до 30 лет, при этом среди учащихся немало девочек, которые активно интересуются робототехникой.

Михаил Ерюшев

Светлана Шимчук, учредитель ЦМИТ «Тир», рассказала, что воспитанники активно занимаются сотрудничеством с преподавателями СГУ, например, при исследовании Укека. Созданные воспитанниками Центра модели становятся музейными экспонатами. Например, проект по Укеку был передан в музей классического университета, другая модель подарена Музею боевой славы.

Светлана Шимчук

Евгений Харчевников, руководитель проекта ЦМИТ «Инженеры будущего», сообщил, что они работают на базе завода имени Орджоникидзе. В учениках центра очень заинтересовано само предприятие, но «Инженеры будущего» также нацелены и на предпринимательскую деятельность, работу с бизнесом.

Евгений Харчевников

Ученики ЦМИТов не раз становились призерами WorldSkills Russia (движение молодых профессионалов). Также некоторые школьники и студенты уже начали вести свой небольшой бизнес, используя ресурсы и оборудование Центров. Например, изготовление сувенирной продукции, создание моделей на 3D-принтерах и т. д.

Круглый стол вызвал немало вопросов у участников, которые хотели узнать, в частности, как начать заниматься в ЦМИТе или можно ли выполнить конкретную работу на станках Центров.

По словам руководства учреждений, главное — желание. Потому что достаточно прийти в Центр, ознакомится с оборудованием и после заключения договора уже можно составить график непосредственных работ.

Как отметил руководитель проекта «Свое дело», председатель саратовского отделения «Ассоциации молодых предпринимателей России» Марат Мутигуллин слоган проекта — «Научись пользоваться ресурсами государства для своего бизнеса». Поэтому ЦМИТы направлены на взаимодействие как с бизнесом, так и с государством.

Марат Мутигуллин

- Помощь государства нужна, потому что только совместными усилиями можно чего-то добиться, — подтвердила его слова Светлана Шимчук.

Запись вчерашней трансляции можно посмотреть на канале «КП-Саратов» в YouTube.

Следующее мероприятие образовательного проекта «Свое дело» пройдет уже в октябре. Оно будет посвящено финансам, кредиту и имущественной поддержке предпринимателей. По словам Марата Мутигуллина, в качестве экспертов на вебинаре выступят руководители Фондов поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатора, Центра развития предпринимательства. Поэтому все желающие смогут получить ответы на все интересующие вопросы. Для того, чтобы принять участие в образовательных мероприятиях необходимо зарегистрироваться в официальной группе проекта и подтвердить свое участие, когда будет размещен анонс очередного вебинара или «круглого стола». Прямая трансляция будет открыта на сайте «КП-Саратов» и информационного портала «Новости Саратова».