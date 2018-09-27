На Лермонтова в Саратове горела десятиэтажка
Пожар с балкона восьмого этажа перекинулся на девятый
Пожарная машинаФото: Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня утром, 27 сентября, произошел пожар в десятиэтажном доме на улице Лермонтова, 11/15.
- Горели вещи на балконе восьмого этажа, после огонь перекинулся на девятый. На вызов в 09:52 поехали 15 пожарных на четырех машинах , — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Пришлось эвакуировать одного человека, пострадавших нет. В 10:16 пламя потушили. Площадь возгорания составила 12 кв. м.
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