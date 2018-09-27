С минстроя Саратовской области взыскали 15,2 млн рублей долгов
Арбитражный суд Саратовской области взыскал с регионального министерства строительства и ЖКХ в пользу государственного унитарного предприятия «Облводоресурс» 15,26 млн рублей. Эта сумма — убытки предприятия от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению за март 2018 года.
ГУП «Облводоресурс» осуществляет услуги водоснабжения и водоотведения, ему утвержден двухставочный тариф. Часть обязалась возмещать Саратовская область в виде субсидий. ГУП в полном объеме выполняло взятые на себя обязательства по договору, поставляя воду населению Саратовской области.
При этом до настоящего времени субсидии министерство строительства и ЖКХ так и не выплатило, оправдывая это отсутствием бюджетных средств.
Суд пришел к выводу, что отсутствие бюджетных обязательств не является причиной отказа в выплате субсидий.