В Саратовской области должникам за тепло будут начислять пени

27 Сент. 09:38 2018-09-27T10:14:08+03:00

Это может начаться уже с ноября

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В Саратове должникам за тепло и горячую воду планируют начислять проценты.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», в настоящее время такая возможность прорабатывается. Предположительно, проценты начнут накапливаться уже с ноября.

Ежедневный размер пени, в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ №307), рассчитывается, исходя из 1/130 ставки рефинансирования (21,1%). То есть это примерно в два раза больше процентов за банковский кредит.

- Пени — это компенсация расходов, понесенных компанией. Из-за неплатежей приходится привлекать кредиты для своевременного исполнения обязательств по налогам, зарплате, топливу. Оплатите долги до 1 ноября, чтобы успеть до ужесточения санкций, — сказал директор филиала Илья Фурсов.

При этом добросовестные клиенты, напротив, получают от «Т Плюс» ценные призы и подарки, в то время как к злостным неплательщикам применяются санкции, вплоть до списания средств и запрета выезда за границу.

Узнать сумму и возможность урегулирования задолженности можно по телефонам «Т Плюс». В Саратове: 8(8452) 98-65-09, 98-68-00, дополнительно — в отделении Сбербанка по улице Чапаева, 32/36. В Энгельсе — улица Пионерская, 80, улица Тельмана, 150/1 в отделении Сбербанка, окна №№1 и 2, телефон: 8 (8453) 54-42-75. В Балакове — проспект Героев, 23, улица Титова, 35, контактные телефоны: (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12.