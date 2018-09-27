Глава Саратова недоволен обликом города и подчиненными

27 Сент. 09:36 2018-09-27T09:53:32+03:00

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Утром 27 сентября, вернувшийся из короткого отпуска глава Саратова Михаил Исаев провел оперативное совещание, на котором высказал крайнее недовольство по ситуацией с аварийными работами на сетях холодного водоснабжения.

- Весь город течет, последствия вскрышных работ не устраняются. Так дело не пойдет! — возмутился Михаил Исаев и поручил профильному заместителю Роману Бусаргину незамедлительно обратиться в адрес концессионера с требованием увеличить количество аварийных бригад.

Кроме того, от главы досталось и ответственным за благоустройство города. Михаил Исаев рассказал, что по итогам утреннего инспекционного объезда им было выявлено, что остановочные пункты недостаточно очищаются, дорожные швы на ряде улиц необходимо залить до наступления холодов, а ситуация с вывозом мусора хоть и поменялась в лучшую сторону, но до сих пор существуют провалы по некоторым районам.

Роману Бусаргину добавилось еще одно поручение - разобраться в данной ситуации совместно с региональным оператором Саратовской области по обращению с ТКО.

Не добавил радости Исаеву и срыв ремонта дворовых территорий, в частности в Заводском районе. Из-за неправильных расчетов сроки ремонта серьезно сдвинулись, за это главе Заводского района Максиму Сиденко и председателю комитета по ЖХК Александру Мышеву объявлен выговор. Исаев напомнил им о персональной ответственности за проект «Формирование комфортной городской среды».