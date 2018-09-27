В Саратове задержали карманницу из маршрутного такси

27 Сент. 09:28 2018-09-27T09:28:41+03:00

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В саратовской маршрутке задержана карманница.

- 26 сентября в 18:48 сотрудники оперативно-сыскного отдела полиции Саратова задержали 39-летнюю женщину на улице Танкистов, 93, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Гражданку подозревают в том, что за три минуты до задержания она вытащила кошелек из сумочки пассажирки маршрутного такси. В бумажнике находились 2,6 тыс. рублей.

Похищенное было изъято, карманница дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.