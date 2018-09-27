2018-09-27T09:06:39+03:00
Происшествия

Заменявший пастуха мужчина изнасиловал молодую работницу фермы под Саратовом

Преступление произошло прямо на ферме
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Балашова возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего ранее судимого жителя Калининского района, изнасиловавшего селянку.

Все произошло 22 сентября днем на животноводческой ферме в одном из сел Калининского района.

Мужчина приехал на работу, чтобы подменить пастуха, не вышедшего на смену. Там он приметил 27-летнюю сотрудницу, потом, убедившись что на ферме больше нет людей, приезжий схватил женщину и, применив силу, изнасиловал ее. После случившегося, когда насильник уехал, селянка позвонила владелице фермы и рассказала ей о произошедшем.

Полиция быстро выяснила, где находится подозреваемый, следователи СК его задержали.

Мужчина не стал отпираться и признался в изнасиловании. Суд заключил его под стражу.

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет