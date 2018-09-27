Заменявший пастуха мужчина изнасиловал молодую работницу фермы под Саратовом

27 Сент. 08:46 2018-09-27T09:06:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Балашова возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего ранее судимого жителя Калининского района, изнасиловавшего селянку.

Все произошло 22 сентября днем на животноводческой ферме в одном из сел Калининского района.

Мужчина приехал на работу, чтобы подменить пастуха, не вышедшего на смену. Там он приметил 27-летнюю сотрудницу, потом, убедившись что на ферме больше нет людей, приезжий схватил женщину и, применив силу, изнасиловал ее. После случившегося, когда насильник уехал, селянка позвонила владелице фермы и рассказала ей о произошедшем.

Полиция быстро выяснила, где находится подозреваемый, следователи СК его задержали.

Мужчина не стал отпираться и признался в изнасиловании. Суд заключил его под стражу.

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.