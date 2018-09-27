2018-09-27T09:00:36+03:00
Общество

Валерий Радаев возмутился долгим ремонтом улицы Рахова

Он также раскритиковал работу на улице Радищева
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области остался недоволен ремонтом улицы Рахова.

Вечером 26 сентября он совершил инспекционный рейд, проверив ход работ. В настоящее время там укладывают асфальт на проезжей части от Вавилова до Белоглинской.

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Темп работ не устроил главу региона.

- Вы обещали завершить Рахова до 1 сентября, а скоро уже 1 октября. Это, прежде всего, неправильная организация работ. Скоро заморозки, а ремонт не завершен. В 2019 году увеличим объем средств по программе «Безопасные и качественные дороги» Саратову. Как вы с такими подходами справитесь с большими объемами? — возмутился Валерий Радаев.

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По словам подрядчика, реконструкция тротуаров будет закончена через 12–14 дней.

Кроме того, губернатора не устроил ремонт тротуаров на улицах Радищева и Мясницкая.

- Неэффективно работаете: затянули срок, демонтировали старые тротуары, а потом прошел дождь — и на три дня работа встала. Людям негде пройти. Саратовцам создали лишние неудобства — в высшей степени безответственно поступаете! Всегда нужно думать, прежде всего, о людях, — заявил он.

Валерий Радаев поручил обустроить временные пешеходные дорожки в местах ремонтных работ.

Тротуары, по мнению главы региона, надлежит привести в порядок также на углу Рахова и Московской, около памятника Кирову.

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