2018-09-27T08:45:08+03:00
Происшествия

В Саратове женщина пришла в гости к подруге и упала с балкона

Она разбилась насмерть, облокотившись на перила балкона
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели женщины.

- Как полагает следствие, 21 сентября 47-летняя пострадавшая была в гостях у своей подруги в доме №51/57 на улице Вавилова, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Гражданка вышла на балкон третьего этажа и облокотилась на перила. При этом они обрушились, и женщина упала, разбившись насмерть.

В настоящее время проводится расследование, СУ СКР устанавливает виновных.

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