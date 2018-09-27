В Саратове женщина пришла в гости к подруге и упала с балкона
Она разбилась насмерть, облокотившись на перила балкона
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Во Фрунзенском районе Саратова СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели женщины.
- Как полагает следствие, 21 сентября 47-летняя пострадавшая была в гостях у своей подруги в доме №51/57 на улице Вавилова, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
Гражданка вышла на балкон третьего этажа и облокотилась на перила. При этом они обрушились, и женщина упала, разбившись насмерть.
В настоящее время проводится расследование, СУ СКР устанавливает виновных.