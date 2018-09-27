Депутат Саратовской гордумы помогла в проведении детского фестиваля
При ее поддержке дети-сироты получат сладкие подарки
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На прием к депутату Саратовской городской думы Светлане Глуховой обратился учредитель фонда «Наследники традиций» Александр Чернышов.
Народная избранница провела прием 26 сентября в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Саратовской области.
Мужчина попросил Светлану Глухову оказать содействие в проведении детского фестиваля «Наследники традиций».
Депутат не осталась равнодушной и помогла приобрести сладкие подарки для детей-сирот, которые примут участие в данном мероприятии.