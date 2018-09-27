Депутат Саратовской гордумы помогла в проведении детского фестиваля

27 Сент. 08:12 2018-09-27T08:41:39+03:00

При ее поддержке дети-сироты получат сладкие подарки

Изменить размер текста: A A

На прием к депутату Саратовской городской думы Светлане Глуховой обратился учредитель фонда «Наследники традиций» Александр Чернышов.

Народная избранница провела прием 26 сентября в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Саратовской области.

Мужчина попросил Светлану Глухову оказать содействие в проведении детского фестиваля «Наследники традиций».

Депутат не осталась равнодушной и помогла приобрести сладкие подарки для детей-сирот, которые примут участие в данном мероприятии.