2018-09-27T08:35:32+03:00
Происшествия

Саратовский автовор попал под колеса, но сумел скрыться

Убегая, похититель кричал, что он «бродяга по жизни». Это облегчило его идентификацию
Поделиться:
Изменить размер текста:

Автовладелец, оставивший машину на Большой Казачьей в Саратове, едва не поймал автовора, залезшего в его «ласточку».

Застигнутый с поличным воришка пытался сбежать, но на проезжей части был сбит следовавшим мимо автомобилем Toyota. Несмотря повреждения, неудавшийся похититель скрылся.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», свидетели утверждают, что убегавший выкрикивал фразы «вор по масти», «бродяга по жизни».

Личность «бродяги» уже установлена, ведется его розыск, чтобы разобраться с его «мастью» и официально предъявить обвинение в воровстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет