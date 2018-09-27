Саратовский автовор попал под колеса, но сумел скрыться

27 Сент. 07:49 2018-09-27T08:35:32+03:00

Убегая, похититель кричал, что он «бродяга по жизни». Это облегчило его идентификацию

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Автовладелец, оставивший машину на Большой Казачьей в Саратове, едва не поймал автовора, залезшего в его «ласточку».

Застигнутый с поличным воришка пытался сбежать, но на проезжей части был сбит следовавшим мимо автомобилем Toyota. Несмотря повреждения, неудавшийся похититель скрылся.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», свидетели утверждают, что убегавший выкрикивал фразы «вор по масти», «бродяга по жизни».

Личность «бродяги» уже установлена, ведется его розыск, чтобы разобраться с его «мастью» и официально предъявить обвинение в воровстве.