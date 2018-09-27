Уснувшие в ВАЗе женщины протаранили фуру под Марксом

27 Сент. 07:16 2018-09-27T08:33:02+03:00

В результате водительница и пассажирка оказались в больнице

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Днем 26 сентября на трассе в Марксовском районе Саратовской области в ДТП пострадали две автолюбительницы.

Около села Орловское ВАЗ-2110 столкнулся с фурой Renault. Следовавшие в сторону Балакова женщины выехали на полосу встречного движения и врезались в борт большегруза в районе инструментального ящика.

Водитель фуры сообщил правоохранителям, что 42-летняя шоферка и ее компаньонка, по всей видимости, просто уснули.

Спасатели областной службы спасения разрезали покореженный автомобиль и извлекли пострадавших женщин. Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», обеих выживших в аварии передали бригаде «скорой помощи».