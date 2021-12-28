Рынок на Рахова: белорусское изобилие, противная икра и котик

Ливерная, белорусская

«Комсомольская правда» продолжает изучать рынки Саратова, чтобы помочь горожанам подготовить праздничное застолье. Мы уже посетили дешевый и сердитый Привоз, а также сравнили Окей, Сенной и Аригу. Теперь на очереди рынок, расположенный по адресу Рахова, 167.

Первое, что бросается в глаза – неудобное расположение. Торговые ряды расположены в разнобой и нередко закрываются в разное время. Изучить все интересующие лотки с первого раза будет несколько затруднительно. Зато в поисках чего-то интересного, мы набрели на маленькое чудо: в чайном отделе продавщица дожидалась новых хозяев для совсем крохотного котенка. Малыш потерял маму, но женщина его выходила и теперь отдает в добрые руки.

Котик

Однако если это сделать, вашему вниманию предстанет широкий выбор сыров, солений, колбас, сала и прочих мясных изделий. Причина проста – на Рахова завозят белорусскую продукцию. Она здесь представлена в изобилии: от бюджетной (и на любителя) ливерной колбасы по 245 рублей и печеночного хлеба по 300, до короля всех колбас за 938 рублей. Только посмотрите на него, он огромен, как Великая Китайская стена.

"Король колбас"

Мясо и птица продаются в изобилии, однако по рыбе и птиц есть более интересные предложения в других местах: в Ариге по качеству и выбору, а на Привозе – по цене. Хотя к некоторым видам заморозки стоит присмотреться, например, к лососю.

Положительно отметить наоборот стоит ряды со свининой и говядиной. Очень многие саратовцы хвалят мясо, которое продают именно на Рахова.

Отдельным неприятным открытием стала игра. Маленькая зеленая баночка производства ООО «РПК Находкинский» стоит 680 рублей, что не мало. По вкусу же она уступает ни на что не претендующей сублимированной по 200 рублей. Игра плохо пахнет и просто противная.

Икра обманчива

В овощном отделе выбор далеко не такой большой, как на Сенном, однако и больше, чем на Привозе. Есть базовый набор овощей для праздничного стола, а также грибы и шпинат. Пучок стоит 150 рублей. За 250 можно купить шиповник: зимняя сушеная ягода очень полезна, да и новогоднего настроения добавляет.

Шиповник полезен

Шпинат - тоже

Праздничный рецепт «Рахова» от КП:

Слоеный салат с колбасой

Ингредиенты:

1 небольшая свёкла

100г колбасы варено-копченой

70г консервированной кукурузы

1 небольшой маринованный огурец

1 луковица

60г майонеза

соль и перец по вкусу

немного свежей зелени для подачи

Приготовление:

- Колбасу очистить от пленки и мелко порубить, с кукурузы слить жидкость.

- Свеклу сварить, почистить и потереть на крупной терке (не забыть одеть перчатки!)

- Свеклу выложить в сервировочное кольцо и утрамбовать

- Посолить и поперчить свеклу, затем слегка полить ее майонезом

- Выложить кукурузу поверх свекольного слоя, оставить немного для украшения

- Репчатый лук почистить, мелко порубить и выложить на слой кукурузы

- Маринованный огурец нарубить мелкими кубиками и выложить следующим слоем

- Покрыть огурцы майонезом

- Колбасу выложить в сервировочное кольцо на слой огурца и смазать сверху майонезом

- Украсить салат кукурузой и зеленью.

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