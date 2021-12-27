Изобилие на "Сенном"

Сенной, Арига и Окей – поле для новогодних экспериментов. «КП-Саратов» продолжает знакомить горожан с новыми вариантами для праздничного стола в рамках спецпроекта «Рынки Саратова».

В прошлый раз мы прошлись по базовым, бюджетным продуктам на «Привозе» по адресу Университетская, 109. Теперь же наоборот, предлагаем окунуться в мир необычных деликатесов. Ради них придется посетить сразу несколько торговых точек, но оно того стоит.

Фрукты

Спаржа и зелень

Начать предлагаем с рынка «Сенной». Он, вопреки распространенному мнению, довольно недешевый. Например, консервы здесь только дорогие: горбуша по 145, а тунец по 115 рублей. На «Привозе» гораздо дешевле, да и в соседнем «Окее» есть скидочные предложения более выгодной цены. Нет ничего интересного в плане цен на яйцо, мясо, сыр и колбасу: стандартный набор по стандартным ценам. Зачем-то есть еще огромные пакеты хорошего чая по 690 рублей. Такими можно обогреть целую чайхану.

На что стоит обратить внимание, так это на овощи. Их здесь очень много и на любой вкус. Есть нереально дешевая хурма по 30 рублей: промерзшая, но калибровано-прекрасная. На «Привозе» даже побитая Финиковая стоит 50 рублей. Очень много томатов, тыквы, солений, ягод. Манит налитым бочком летняя черешня, огромная голубика, инжир. Карликовые бананы, красная капуста, имбирь, лавровый лист. Нигде в Саратове нет такого разнообразия овощей и фруктов. Гранаты по 300 рублей (на «Привозе» по 100), огромная черника, фейхоа: все дорого, но если надо, то лучше идти за ними на «Сенной». Есть элитная спаржа по 450 рублей за пучок, цветная капуста по 200 за килограмм, брокколи по 350 рублей. Все сочное и очень красивое. Хотя 140 граммов руколы за 250 рублей – многовато даже для очень свежих и ароматных листьев. Столько же стоит и мангольд. В «Окее» можно легко схватить пакетик по скидке за 120-80 рублей.

Отдельно стоит отметить лоток с медом на сенном. На других рынках не встретишь такого изобилия. Здесь продают все возможные виды меда, воск и прополис. Даже банку личинок восковой моли за две тысячи рублей. Что бы это ни было и за чем бы это не использовали.

Мед и личинки

Огромный "Сенной" чай

Отличным дополнением «Сенному» служит соседний «Окей». Там можно докупить все, что не удалось взять на рынке. Есть множество видов тунца, оливок, салатов, колбас, более выгодных в плане соотношения цены и качества. Однако терять голову не стоит. Здесь вам легко продадут по 250 горький шоколад, который в любом другом магазине стоит не более 150 рублей. Такими же смехотворными часто бывают скидки на алкоголь.

Для тех, у кого остались силы на третий заход, рекомендуем небольшой и неприметный, но по-своему интересный рыночек «Арига». Он спрятался между живописной Рахова и шумной улицей Чапаева по адресу Бахметьевская, 49 к1. Здесь вы не найдете такого изобилия, как в «Окее» или «Сенном», однако тут есть свои особенные товары. Например, продукты из утки от местных производителей. Филе по 650 рублей выглядит идеально и будит кулинарный энтузиазм. Есть также оригинальный, несетевой лоток с кофе и чаем, который станет приятным открытием для тех, кто устал от вездесущей «Чаинки», и просто идеальные черри-томаты. Тем, у кого еще остались силы на кухонное творчество – есть где развернуться.

Утка в "Ариге"

Праздничный рецепт «Арига и Сенной» от КП:

Утиная грудка в цитрусовом соусе со спаржей

Ингредиенты:

два филе утки

половина лимона

1 апельсин

1 лайм

200 граммов свежей спаржи

35 граммов тростникового сахара

30 мл оливкового масла

Приготовление:

- Разогреть духовку до 180 градусов; выжить сок лайма, половины лимона и апельсина. Оставшийся апельсин порезать дольками.

- В сотейник всыпать сахар, влить сок цитрусовых и варить на среднем огне 10 минут.

- Сделать насечки на коже утки крест на крест, добавить соль и перец.

- Выложить утку на разогретую сковороду кожей вниз, обжарить на среднем огне четыре минуты, а затем поставить в духовку на 12 минут. Переложить и дать остыть пару минут.

- Из сковороды, в которой жарилась утка, слить масло, оставив три столовые ложки. Обжарить в нем спаржу на среднем огне.

- Нарезать утку ломтиками и подать с жаренной спаржей и цитрусовым соусом.

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