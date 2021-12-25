Привоз: бюджетные сокровища для саратовцев

Семга. Недорого

В преддверии Нового года перед большинство саратовцев встает нелегкая задача: впереди предстоят праздничные столы и хоть один из них придется накрывать самому. Задача эта не из легких, однако отчаиваться не стоит: на рынках Саратова можно найти настоящие сокровища и «Комсомольская правда» вам в этом поможет. Прежде всего нужно смириться с тем, что в одном месте для полноценного новогоднего стола закупиться не получится. Выйдет либо слишком дорого, либо слишком скучно. Лучше рассмотреть несколько точек и выбрать в каждой лучшее.

Горбуша. Тоже неплохо

Начать стоит с «Привоза». Крытый рынок на въезде в Ленинский неказист, но во многом выгоде. Низкие цены на некоторые продукты вполне окупают недостаток выбора здесь. Начать закупки на «Привозе» можно с составляющих для салатов: оливки, горбуша, тунец, соленые огурцы и помидоры: все это здесь дешево всегда. В «Окее» (пока он не переехал!) можно найти продукты по аналогичным ценам, но только по акции. А вот в «Сенном» будет дороже. На удивительно дешевы здесь морские деликатесы: семга по 150 рублей и мидии по 139 – это удачное дополнение к столу. Квашенная капуста и морковь, бекон и копченая курица тоже выгодны: дешево и много. Только есть надо сразу: качество местной упаковки нередко оставляет желать лучшего.

Елочные игрушки...

...и сама "красавица"

Замороженное мясо и рыба вполне заслуживают внимания: горбуша замороженная по 319 рублей, форель по 459, а рулька по 200. Любителям мяса стоит обратить внимание. А вот вегетарианцам в крытом стоит не строить завышенных ожиданий: есть тут помидоры по 69, черри или мандарины по 79 и яблоко всего по 49 рублей. Однако самых вкусных сортов здесь нет. Брать стоит разве что на салаты или для красоты. Фрукты и овощи хорошего качества лучше поискать на улице. Там помидоры по 200 рублей, зато спелые и ароматные. Есть пекинская капуста, тыква, клюква, которых немного не хватает в крытом. Еще и гранат по 100 рублей, в «Сенном» по 150!

Хурма - самый бюджетный вариант

Полезная ягода в продаже

В довершении в крытом можно заглянуть в ларек с орехами на входе или прихватить елочные игрушки. Здесь набор новогодних шариков всего по сто рублей. В «Окее» покрасивей, но уже по 300 рублей. Есть еще искусственная елка: неказистая, зато большая и всего за тысячу. В пандемийный год везде стоит обращать внимание на бюджетные варианты.

Праздничный рецепт «Привоз» от КП:

Ингредиенты:

горбуша консервированная — 340г

3 -4 картофелины

3 морковки

2 яйца

1 луковица

1 яблоко

сыр — 60г

горошек консервированный — 300г

майонез по вкусу

Приготовление:

- Почистить луковицу и мелко порезать. Морковь натереть на мелкой терке, а яблоко на крупной.

- Картофель отварить и потереть на крупной терке.

- Открыть банку с рыбой, слить жидкость. Размять горбушу вилкой до однородного состояния.

- Яйца сварить вкрутую и потереть на крупной терке.

- Взять красивый салатник и ровными слоями выложить в него горбушу, лук, картофель. Сверху смазать майонезом.

- Сверху слоями выложить морковь, горошек, тертые яйца.

- Сверху выложить слой яблок, смазать майонезом и посыпать сверху сыром.

- Убрать салат в холодильник на 3 часа для пропитки.

- Приятного аппетита!

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