Саратов стоял в очередях на Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза выглядел действительно сказочным Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 19 декабря, Саратов посетил праздничный поезд Деда Мороза. Встречать гостей из Великого Устюга, кажется пришел весь город.

Поезд прибыл в Саратов в 9:30. К тому времени там уже собрались сотни людей. Саратовцы «разминались» перед главным развлечением: фотографировались с различными инсталляциями в зале ожидания, рассматривали новогодние сувениры и сладости. Дети собрались в хоровод перед нарядной вокзальной елкой.

. Фото: Наталия Калинина

Наконец, после проверки QR-кодов и температуры горожане попадали к самому поезду. Он остановился на первом пути. Остальные в это время продолжали работать. На перроне все желающие могли сфотографироваться с ростовыми куклами кота, волка и медведя, а также фирменными Снеговиками РЖД. Играла веселая музыка, детей возле украшенной световыми скульптурами елки, встречал Дед Мороз, так что веселиться маленькие саратовцы начинали еще до попадания на поезд. Праздничного настроения добавила и погода: Саратов наконец-то накрыло настоящим снегопадом. При этом сильного мороза и ветра не было, поэтому без дискомфорта находиться на воздухе можно было долго. Главное было потеплее одеться.

. Фото: Наталия Калинина

Обойдя все интересное на площади перед вокзалом, люди добирались до главного объекта праздника. Поезд и сам по себе выглядел сказочно. Стилизован под гостя из далекого прошло: возит за паровозом вагончик угля и постоянно выдает протяжные гудки, знакомые современному человеку скорее по фильмам, чем из личного опыта. Густой, пахнущий фейерверками пар на перроне тоже был слегка непривычен. Однако никаких неудобств не доставлял.

. Фото: Наталия Калинина

Что было несколько неудобным, так это очереди. Посетители, купившие билет, могли посетить часть вагонов, где их ждала особая программа, квесты и подарки от Деда Мороза.

. Фото: Наталия Калинина

Горожане пришедшие бесплатно, могли приобрести сувениры, сделать красивый снимок в фото-купе, закусить в северном ресторане или зайти с ребенком в сам паровоз «погудеть» и посмотреть на его устройство. Так вот, очереди во все вышеперечисленные точки были огромные. Чтобы попасть в каждый вагон люди стояли на перроне около часа.

. Фото: Наталия Калинина

- Ты, наверное, еще ни разу в жизни столько спокойно не стоял, - сказала стоявшая за мной в очереди мама мальчишки лет семи. Ребенок стоически переносил испытание, а детям поменьше это было труднее. Впрочем, оно того стоило: в ресторане действительно вкусно, фото-купе оформлено волшебно, а сувениры в лавке уникальные и на любой кошелек.

. Фото: Наталия Калинина

Есть шоколадки-открытки из Великого Устюга, которые по 120 рублей можно набрать и разослать всем друзьям, а есть валенки ручной работы с изящной аппликацией. Одна пара – 13 тысяч рублей. Особенный сувенир для особенного человека.

. Фото: Наталия Калинина

На часах уже почти 21:00 и скоро поезд Деда Мороза оставит Саратов позади, однако горожане не хотели его опускать. Очереди на перроне так и не уменьшились с утра. Ничего удивительного в этом нет, вечером заснеженный поезд выглядел еще волшебнее. Приехав всего на день, он помог всему Саратову подзарядиться новогодним настроением.

. Фото: Наталия Калинина

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