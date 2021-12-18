«Десант» саратовских чиновников не смог удержать плацдарм в Марий Эл

Александр Гречихо. Фото с личной страницы в соцсети

Решилась судьба предпоследнего саратовского выходца, ушедшего из правительства Марий Эл. Александра Гречихо вернули в «родной» Мокроус. Но, уже на более низкую должность.

Сегодня, 18 декабря, стало известно о том, что руководивший Фёдоровским районов Гречихо вернулся туда на пост замглавы администрации. Информацию «КП-Саратов» подтвердил министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин.

Напомним, 1 октября прошлого года Гречихо стал зампредом правительства Марий Эл (пришел он в республику на должность министра сельского хозяйства). Но, 22 октября, уже этого года вместе с ещё двумя саратовскими коллегами Михаилом Даниловым и Владимиром Шутовым (экс-министр информации Саратовской области) ушел с поста по собственному желанию. Первый из его коллег возглавлял местное министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции, а второй был его замом (но до этого работал там же министром природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды). Сейчас Данилов занимает должность проректора по проектной деятельности и развитию Саратовского областного института развития образования.

Так, практически всех саратовцев «ушли» из республики. Вероятно, по тем или иным причинам. Напомним, помимо выше перечисленных региональных выходцев, в ноябре 2017-го года в Марий Эл также назначили бывшего зампреда саратовского правительства Андрея Россошанского и экс-зампреда комитета регионального министерства социальной политики Ольгу Федорову. Мужчина стал первым зампредом правительства, а женщина – министром соцразвития. Россошанского уволили меньше, чем через год, а Федорову – чуть больше, чем через два.

Всё время, что саратовцы провели на постах, жители Марий Эл активно возмущались их назначениями, отмечая, что, если «мигранты» хотят работать в их правительстве, то им стоит начать с более низких должностей.

В Марий Эл остается один выходец из Саратова – Лариса Ревуцкая. С 28 июля она занимает пост начальника управления образования в Йошкар-Оле. Она ушла с должности главы комитета по образованию саратовской мэрии в декабре 2020 года, некоторое время исполняла обязанности директора 45-й школы.

Лариса Ревуцкая

«Десант» саратовских чиновников в Марий Эл окончился провалом. Никто не прижился. связано это с национальными особенностями республики или с результатом федеральных выборов - вопрос дискуссионный.

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