От поддержки иммунитета до улучшения настроения: семь главных правил полезного питания в эпоху пандемии

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В декабре в Саратовской области прошла онлайн-конференция «Современные тенденции в здоровом питании», организованная областным управлением Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Какие подходы к питанию считают сегодня самыми полезными наука и медицина? В этом разобралась «Комсомолка» вместе с экспертами Роспотребнадзора.

СПРАВКА «КП»

Благодаря нацпроекту «Демография», усилиям Роспотребнадзора и экспертов Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи в России реализуется проект «Здоровое питание». На интернет-портале здоровое-питание.рф (гиперссылка https://здоровое-питание.рф/) публикуется самая актуальная и полезная информация о здоровом образе жизни, проверенная научными экспертами.

В этом году на сайте заработал бесплатный интерактивный сервис «4 сезона – тарелка здорового человека». С его помощью можно подобрать для себя оптимальную программу питания и тренировку, рассчитать калорийность блюд, задать вопросы экспертам. Сегодня уже доступны около 50 программ для снижения или стабилизации веса, разработанные ведущими специалистами. В разделах «Школа здорового питания» и «Книга рецептов» представлены видеолекции экспертов, здоровые рецепты читателей портала и звезд, мастер-классы и многое другое.

ОТ ЭКСПЕРТОВ ДО ОБЫВАТЕЛЕЙ: ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ОСНОВА ЗОЖ

Современные подходы к здоровому питанию, безусловно, связаны с особенностями образа жизни в условиях пандемии COVID-19, отмечают эксперты. Пока коронавирус, судя по всему, не собирается покидать нашу планету, «изобретая» все новые штаммы. Поэтому поддержка здоровья, укрепление иммунитета и даже улучшение настроения (да-да, затяжной стресс из-за нескончаемой заболеваемости вокруг никто не отменял) остаются главными на повестке дня. И все эти задачи, как и ряд других, можно успешно решать с помощью правильного питания, радуют специалисты.

Кстати, ведущую роль здорового рациона в повышении качества жизни за последние два года осознали многие жители нашей страны. Как показало недавнее масштабное социологическое исследование холдинга «Ромир», 72% респондентов считают, что основной составляющей здорового образа жизни является именно правильное питание. При этом 78% опрошенных позитивно относятся к здоровому образу жизни, из них 30% изменили отношение к здоровому питанию в позитивную сторону после начала пандемии, а 48% респондентов давно относятся к здоровому питанию положительно.

ПРАВИЛО 1: ВМЕСТО ФАСТФУДА - ДОМАШНЯЯ ЕДА

После начала эпидемии и впоследствии во время пиков заболеваемости общепит временно был закрыт, вводился режим самоизоляции для населения и перевод на дистанционную работу. Однако и сейчас, когда многие страны мира, включая Россию, постепенно возвращаются к нормальной жизни при условии вакцинации, домашняя еда остается одним из главных трендов.

Специалисты называют такие преимущества:

- возможность выбирать и контролировать качество ингредиентов, а также подбирать оптимальные способы приготовления. Скажем, варка, запекание и тушение однозначно полезнее, чем зажаривание, часто характерное для точек общепита;

- соблюдение пищевого режима - придерживаться его, имея собственную еду, гораздо проще и легче;

- возможность разнообразить блюда по своему усмотрению, а не выбирать из ограниченного меню бизнес-ланчей;

- экономия - как правило, домашняя еда даже из изысканных продуктов обходится дешевле, чем в общепите;

- эпидемиологическая безопасность - как ни крути, риск встречи с коронавирусом в общественных местах выше.

ПРАВИЛО 2: УСИЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ (ЭТИКЕТКЕ)

Проявляя повышенное внимание к своему здоровью в период пандемии, люди стремятся выбирать более полезные и качественные продукты. Важный помощник в этом - этикетка с информацией о товаре.

- Кто-то пристально смотрит на пищевые добавки – Е, но важнее состав по калорийности и особенно срок годности – это реальная опасность, никто не хочет, чтобы его обманули. Также важно не нарваться на фальсифицированный товар, и здесь, конечно, инструменты и сервисы, разрабатываемые проектом «Здоровое питание» и Роспотребнадзором – такие как маркировка «Светофор», мобильное приложение с возможностью чтения штрихкода, – могут принести реальную пользу, - рассказывает в своей колонке на портале здоровое-питание.рф научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

ПРАВИЛО 3: МЕНЬШЕ ЖИВОТНОГО ЖИРА

Сокращение контактов, перевод на «дистанционку», ограничение массовых мероприятий в период пандемии нередко приводят к снижению физической активности людей. В сочетании с большим количеством животных жиров, содержащих насыщенные жирные кислоты (жирное красное мясо, молоко, сметана 20-25%-ной жирности), это способствует как набору веса, так и повышению уровня холестерина в организме. Последнее, в свою очередь, увеличивает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний на фоне гиподинамии.

Специалисты советуют частично заменять животные жиры растительными. Кроме оливкового, подсолнечного, льняного и других масел, полезными растительными жирами богаты, например, авокадо и орехи. В целом же на долю жиров должно приходиться 20-35% суточной калорийности рациона, напоминают специалисты.

ПРАВИЛО 4: НЕ ЗАБЫВАЕМ О БЕЛКЕ

Белок это основной строительный материал в нашем организме. Он нужен для поддержания мышечной массы, которая сокращается из-за снижения физнагрузок в период пандемии. Переболевшим ковидом белок требуется для восстановления. А после прививки от коронавируса этот элемент рациона важен для полноценной выработки защитных антител, подчеркивают врачи.

В современном мире растет интерес к растительному белку, отмечают специалисты. При этом оптимальное сочетание животных и растительных белков в рационе – 50/50. Нужно стремиться к соблюдению этого баланса.

ПРАВИЛО 5: ПОДДЕРЖИВАЕМ ИММУНИТЕТ

Роль питания в поддержке и укреплении иммунитета очень высока. С одной стороны, из продуктов мы получаем витамины, необходимые для нормальной работы иммунной системы. Наиболее важны из них витамин С (больше всего его содержат отвар шиповника, апельсины, сладкий красный перец, смородина, в том числе замороженная, петрушка, зеленый лук), витамины Е и А (их вы найдете в оранжевых овощах, фруктах и темно-зеленых овощах), витамины группы В (мы получаем их из хлеба из муки грубого помола, круп: гречневой, овсяной, пшенной; молочных продуктов и рыбы).

С другой стороны, наукой уже доказано, что состояние иммунитета во многом связано с микробиомом кишечника (это сообщество бактерий, населяющих его). Для нормализации работы кишечника, поддержания жизнедеятельности полезных бактерий рекомендуется налегать на зелень, овощи и несладкие фрукты.

ПРАВИЛО 6: МЕНЬШЕ СОЛИ И САХАРА

Более осознанно подходя к выбору продуктов, люди сейчас чаще стали обращать внимание на скрытые соль и сахар. Они встречаются в составе соусов, полуфабрикатов, выпечки и т.д. При этом уже ни у кого не вызывает сомнений: максимальное ограничение сахара и снижение употребления соли - неоспоримые принципы правильного питания и здорового образа жизни.

Диетологи советуют усиливать вкус продуктов с помощью приправ, лимонного сока, а в качестве безопасного заменителя сахара применять стевию и мед в разумных количествах.

ПРАВИЛО 7: ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ

«Заедать» стрессы, которых в последнее время хоть отбавляй, конечно, не дело. Но можно поднимать настроение себе и другим, готовя красивые, вкусные и полезные блюда, подсказывают специалисты. Лучшие варианты на каждый день и для праздничного стола вы найдете в «Книге рецептов» на портале здоровое-питание.рф.

С наступающим и здоровья вам в Новом году!