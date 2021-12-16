Никита Михалкова представил на саратовской сцене спектакль «12»

В Саратове показали спектакль "12" Никиты Михалкова

15 и 16 декабря на сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова в рамках федеральной программы «Большие гастроли» представят спектакль «12» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Премьера постановки состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра.

«В этом спектакле мы говорим о таких актуальных вещах как сострадание, внимание и возможность потратить свое время на чужого человека. Спектакль «12» и фильм «12» кардинально отличаются от прекрасного фильма Сидни Люмита «12 разгневанных мужчин» - отметил народный артист России Никита Михалков.

Пресс-конференция перед спектаклем

Фильм Сидни Люмита «12 разгневанных мужчин» по пьесе Реджинальда Роуза считается лучшей судебной драмой в мировом кинематографе. Михалков был вдохновлен этой историей еще в студенческие годы, тогда он именно ее и поставил на сцене Щукинского училища. Новая работа Никиты Михалкова радикально изменена. У него те же 12 присяжных, но в убийстве приемного отца обвиняется 18-летний чеченский юноша. Вердикт нужен единогласный. Однако один из присяжных предлагает более вдумчиво рассмотреть дело.

Автором пьесы выступил Никита Михалков (в соавторстве с братьями Пресняковы), художником-постановщиком – Юрий Купер, композитор – Эдуард Артемьев, хореографы – Лаша Марыхуба и Евгений Раев.

Фрагменты спектакля "12" в саратовском театре драмы

Спектакль-размышление Никиты Михалкова «12» о свободе и сострадании постороннему человеку затрагивает важный вопрос: «Что делать, когда милосердие выше закона?». Личные монологи-откровения каждого присяжного становятся кульминационными моментами в спектакле. Саратовские зрители после каждой истории отзывались аплодисментами.

В новом спектакле народный артист России, обладатель премии «Оскар» Никита Михалков не обошелся без кинематографа. Действия постановки периодически прерывались ключевыми фрагментами из фильма «12». Также режиссер включает в постановку камеру, крупные планы которой выводились на два небольших экрана, расположенных по разным краям сцены. Виновен ли чеченский мальчик в убийстве приемного отца – русского офицера? На этих экранах и будут появляться результаты голосования присяжных.

Фрагменты спектакля "12" в саратовском театре драмы

Весь спектакль актеров от зала отделяет прозрачный экран. Зрителям не так уж и важно присматриваться к присяжным, здесь важно услышать слова, произнесенные ими. Все 12 участников постоянно находятся на сцене и взаимодействуют друг с другом. А монументальная декорация буквально погружает зрителей в спортзал, где и происходит заседание.

Персонаж Никиты Михалкова немногословен и часть спектакля сидит спиной к зрителям, однако именно он во втором отделении совершит поступок, который изменит жизнь чеченского юноши Умара.

Фрагменты спектакля "12" в саратовском театре драмы

В спектакле заняты: народный артист России Никита Михалков, народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Владимир Кочетков, Александр Кижаев и выпускник театрального факультета Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова (мастерская Г.А. Аредакова) Александр Ведменский. В роли юноши-чеченца – Рамиз Кялбиев, ученик и танцор детского московского ансамбля абхазского танца «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба. Сам ансамбль также выступил в заключительной сцене спектакля.

Фрагменты спектакля "12" в саратовском театре драмы

Во время поклона саратовские зрители стоя поблагодарили артистов продолжительными аплодисментами.

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