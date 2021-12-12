Саратовский театр драмы в рамках «Факультета нужных вещей» представил маленькую трагедию А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери»

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10 декабря на Малой сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова состоялся показ маленькой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Это второй спектакль, который театр представил в рамках творческого проекта «Факультет нужных вещей», название которого отсылает зрителей к роману советского писателя Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей».

- Герой книги переживал об оторванности культурного прошлого от сегодняшнего дня. Наш проект в первую очередь адресован школьникам и их учителям. Ваше мнение для нас важно, так как вы наш первый зритель – поделилась заведующая литературно-драматургической частью театра и руководитель проекта Ольга Харитонова.

«Факультет нужных вещей» - просветительский проект, который старается сделать то, что под силу только театру – превратить литературного персонажа в живого человека. Знакомство школьников с отечественной литературой благодаря этому становится увлекательным путешествием. Первый театральный «урок» состоялся 11 ноября. В честь 200-летия Федора Достоевского, заслуженный артист России Виктор Мамонов познакомил участников с фантастическим рассказом писателя «Сон смешного человека». После небольшой «перемены» зрители встретились с артистом и руководителем проекта, чтобы обсудить увиденное.

К работе над «Маленькими трагедиями» А.С. Пушкин приступил во время Болдинской осени 1830 года. «Моцарт и Сальери» - вторая трагедия условного цикла одноактных пьес, прочно вошедших в пушкинский канон. Место действия пьесы – Вена в 1791 году (год смерти Моцарта).

Создатели спектакля частично отказались от строго соответствия историческим костюмам, текст Пушкина звучит со сцены без изменений. Художником-постановщиком выступил Юрий Наместников.

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Роль Сальери исполнил артист Юрий Кудинов. Композитор отчаянно признается, что мучительно завидует Моцарту. Сальери убежден, что дар лишь «озаряет голову безумца», и Моцарт не достоин своих сочинений. Ольга Харитонова напомнила зрителям, что австрийский композитор итальянского происхождения Сальери в свое время был невероятно популярен и авторитетен. Он был учителем Листа, Шуберта, Бетховена. Юрий Кудинову удалось показать истовый характер Сальери. Монологи в его исполнении оказались полны отчаяния и мучений.

Остроумного, подвижного и легкого в общении Моцарта исполнил Александр Островной. Молодой артист представил одну из своих сильнейших работ на сцене академического театра.

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В спектакле звучала музыка Антонио Сальери и Вольфганга Амадея Моцарта.

- В нашей истории звучит «Lacrimosa», часть знаменитого «Реквиема» Моцарта. Есть невероятное количество исполнений этого произведения. Мы выбрали то, которое наиболее близко к сегодняшнему дню. Оно было исполнено в 2017 году на родине Моцарта. Руководил этим исполнением дирижер Теодор Курентзис – отметила Ольга Харитонова.

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Творческий проект «Факультет нужных вещей» продолжает свою работу. Следующие показы спектакля «Сон смешного человека» состоятся 17 декабря и 20 января. Трагедию «Моцарт и Сальери» в исполнении Юрий Кудинова и Александра Островного вы сможете увидеть 28 января.

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