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Общество11 декабря 2021 10:34

В Саратове наградили достойных жителей области

Юным саратовцам вручили первые паспорта
Наталия Калинина
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Награждение Марии Усовой («Волга-Медиа»)

Награждение Марии Усовой («Волга-Медиа»)

Сегодня, 11 декабря, в «Парке Победы» состоялось награждение жителей Саратовской области, имеющих особые заслуги перед регионом в 2021 году.

В годовщину принятия Конституции РФ в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» собрались представители разных профессий и призваний: государственные служащие и политики, рабочие, медики и правоохранители, деятели медиа-сферы и общественные активисты. Всех их объединила плодотворная работа на благо Саратовской области в 2021 году. Поздравить достойных жителей региона прибыл губернатор Валерий Радаев.

Глава региона напомнил об исторической роли принятия современной Конституции в России, а также о том, как важно проявлять солидарность и упорно работать в своей сфере. После торжественного прослушивания гимна, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на «Доску почета» Саратовской области были занесены 16 саратовцев. В их числе и руководитель ООО «Волга-Медиа» Мария Усова. В этом году «КП-Саратов», входящая в холдинг, празднует свое пятилетие и результаты можно назвать достойными: в тяжелое время пандемии «Комсомольская Правда» и другие издания «Волга-Медиа» освещали значимые события в регионе. Большая работа была проделана и по сохранению печатных изданий Саратова: для многих граждан, особенно пожилых, они остаются главным источником проверенной, правдивой информации.

Главный врач Саратовской клинической больницы № 2 Наталия Бакал благодарит за поддержку

Главный врач Саратовской клинической больницы № 2 Наталия Бакал благодарит за поддержку

Всего на доску почета будут внесены 18 новых имен. В их числе главный врач Саратовской клинической больницы № 2 Наталия Бакал, учреждение которой внесло огромный вклад в борьбу с коронавирусом, а также председатель молодежной организации «Искатель» Галина Гарибян, чьими усилиями останки многих павших красноармейцев были возвращены семьям и получили достойное захоронение. В заключении награждения, Валерий Радаев отметил, что было бы здорово отмечать на Доске почета также лучшего саратовского ученика и студента.

Почетный знак Губернатора «За любовь к родной земле» получил Борис Шинчук. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующей отделением Областной детской больницы Людмиле Мироновой.

Наталья Поштарева получает свой первый паспорт

Наталья Поштарева получает свой первый паспорт

В рамках мероприятия свои первые паспорта гражданина РФ из рук губернатора получили 10 юных саратовцев. В завершении перед гостями выступил шор Саратовской областной филармонии имени Шнитке.

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