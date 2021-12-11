В Саратове наградили достойных жителей области

Награждение Марии Усовой («Волга-Медиа»)

Сегодня, 11 декабря, в «Парке Победы» состоялось награждение жителей Саратовской области, имеющих особые заслуги перед регионом в 2021 году.

В годовщину принятия Конституции РФ в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» собрались представители разных профессий и призваний: государственные служащие и политики, рабочие, медики и правоохранители, деятели медиа-сферы и общественные активисты. Всех их объединила плодотворная работа на благо Саратовской области в 2021 году. Поздравить достойных жителей региона прибыл губернатор Валерий Радаев.

Глава региона напомнил об исторической роли принятия современной Конституции в России, а также о том, как важно проявлять солидарность и упорно работать в своей сфере. После торжественного прослушивания гимна, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на «Доску почета» Саратовской области были занесены 16 саратовцев. В их числе и руководитель ООО «Волга-Медиа» Мария Усова. В этом году «КП-Саратов», входящая в холдинг, празднует свое пятилетие и результаты можно назвать достойными: в тяжелое время пандемии «Комсомольская Правда» и другие издания «Волга-Медиа» освещали значимые события в регионе. Большая работа была проделана и по сохранению печатных изданий Саратова: для многих граждан, особенно пожилых, они остаются главным источником проверенной, правдивой информации.

Главный врач Саратовской клинической больницы № 2 Наталия Бакал благодарит за поддержку

Всего на доску почета будут внесены 18 новых имен. В их числе главный врач Саратовской клинической больницы № 2 Наталия Бакал, учреждение которой внесло огромный вклад в борьбу с коронавирусом, а также председатель молодежной организации «Искатель» Галина Гарибян, чьими усилиями останки многих павших красноармейцев были возвращены семьям и получили достойное захоронение. В заключении награждения, Валерий Радаев отметил, что было бы здорово отмечать на Доске почета также лучшего саратовского ученика и студента.

Почетный знак Губернатора «За любовь к родной земле» получил Борис Шинчук. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующей отделением Областной детской больницы Людмиле Мироновой.

Наталья Поштарева получает свой первый паспорт

В рамках мероприятия свои первые паспорта гражданина РФ из рук губернатора получили 10 юных саратовцев. В завершении перед гостями выступил шор Саратовской областной филармонии имени Шнитке.

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