«Я вас услышал»: Противница QR-кодов обратилась к Володину в Саратове

Жительница Саратова передала Володину петицию противников закона о QR-кодах

В Саратове к председателю Госдумы Вячеславу Володину, который прибыл сюда с рабочей поездкой, подошла местная жительница, попросившая не поддерживать закон о QR-кодах. При этом она отметила, что не является антипрививочницей. Володин пообещал, что ее точка зрения услышана и будет лежать в основе диалога, который состоится в ближайшее время у депутатов с правительством РФ по поводу этого законопроекта.

- Сегодня во время рабочей поездки в Саратов подошла жительница, которая выразила свою точку зрения по законопроектам о QR-кодах.

Выслушал ее и рассказал, что на следующей неделе при обсуждении законопроектов с представителями Правительства озвучим эти вопросы, - сообщил Володин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Саратовская областная дума большинство голосов поддержала проект поправок в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Предложенные изменения позволяют регионам страны, если будет складываться сложная эпидемиологическая ситуация, устанавливать особый порядок доступа граждан в общественные места, в том числе используя систему входа по QR-кодам. Предполагается. что эта мера позволит защитить не только тех, кто привился, но, скорее, уберечь от инфекции тех, кто по той или иной причине не вакцинирован.

Напомним, в Саратовской области система QR-кодов уже действует в заведениях общепита, при посещении спортивных и культурных мероприятий.

И это дает свои результаты. Так, 10 декабря, впервые за недель количество заболевших коронавирусом в регионе ниже 500 человек. Также в два раза снизилось ежесуточное количество смертей.

Ситуацию для «КП» прокомментировал министр здравоохранения области Олег Костин. По его словам, введение кодов – временная, но обязательная мера, которая может внести перелом в борьбе с пандемией.

- QR-код – совершенно нормальное явление. Сейчас я в отпуске, на турбазе. Так вот, коды здесь предъявляют все - и те, кто получил его после болезни и те, кто привился от коронавируса. Здесь попадаешь в место, где люди заботятся о своем здоровье, воспринимают каждого, кто сюда приходит, как партнера в этой своей заботе, не чураются друг друга. И это нормально. Повторюсь, это позволяет понять, что нам никто ничего не навязывает, мы просто сами должны защищаться от этой инфекции и тем самым помогать врачам. Еще раз прошу задуматься – мы в области привили уже более 1,1 млн человек, еще немного и вся Саратовская область станет такой безопасной территорией. Мы сможем быть уверены, что защищены. Хотя бы тем уровнем вакцинации, который уже имеем, - заявил министр Олег Костин.

Олег Костин

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