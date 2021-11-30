Синдром «гамлетизма» и коллективный иммунитет

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусная пандемия достигла почти двухгодовалого возраста. Инфекция наращивает свой оружейный арсенал в виде запуска новых штаммов вируса. В настоящее время выделяют уже четыре агрессивных представителя: Alfa - британский штамм; Beta - южноафриканский штамм; Gamma - бразильский штамм и Delta - индийский штамм. В России в конце 2020 и начале 2021 года превалировал британский штамм, с июля 2021 года стал господствовать индийский. Если два года назад человечество пребывало в страхе перед неизвестной инфекцией, то сейчас произошла адаптация: одна часть населения привилась и живет относительно спокойно, а другая часть приобрела синдром «гамлетизма». Откуда же возникает «гамлетизм» (проблема выбора) с вечным вопросом «Быть или не быть?» (вакцинироваться или не вакцинироваться?) среди российского населения? Это отчасти происходит оттого, что на многие вопросы немедицинская часть населения не находит однозначные ответы от медицинских представителей.

В результате у населения формируются дефицит знаний по составу и действию вакцины (вот, мой сын пришел в закрытый коллектив, где все накануне провакцинировались, и от них заразился и заболел!), страх перед последствиями прививки (вот, мой знакомый привился, а через две недели умер!), недоверие к вакцинации (вот, мой знакомый вакцинировался и все равно заболел). Почему страх перед прививкой или ее отрицание подавляет страх перед болезнью и летальным исходом? Попытаемся разобраться и ответить на самые актуальные вопросы, возникающие у населения.

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Может ли человек заразиться от привитого против коронавирусной инфекции?

Нет! Попробуем объяснить. Коронавирус на своей поверхности имеет шипы в виде S-белка (spike - шип), который осуществляет проникновение вируса в клетку-мишень, после чего полноценный вирус с помощью РНК начинает размножаться. При вакцинации (вакцина «Гам-КОВИД-Вак» - «Спутник V» и вакцина «Спутник Лайт») в организм вводится не сам вирус, а лишь ген белка S. Этот вакцинный ген способен запустить иммунный ответ с выработкой антител, нейтрализующих S-белок, что лишает вирус проникающей способности. Так как белок является только маленькой частью вируса (например, как один палец у человека), то он не может ни размножаться (нет РНК), ни становиться источником инфекции. Аденовирус, исполняющий роль «рикши» для доставки S-белка в организм, лишен возможности размножаться («кастрирован»), поэтому совершенно безопасен.

«ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» содержат три искусственных белковых антигена, имитирующих отдельные участки S-белка, но способных активировать к нему выработку антител. «Рикшей» для них служит не вирус, а безопасный оболочечный белок SARS-CoV-2 (N-белок).

Вакцина «КовиВак», в отличие от предыдущих вакцин, содержит полноценный вирус SARS-CoV-2, но он инактивирован (убит) и поэтому не способен к размножению, то есть вирус не может вызвать болезнь, но в состоянии вызвать реакцию иммунной системы.

Окончательный ответ: в составе вакцин нет живых коронавирусов, поэтому привитый сам от вакцины не заболевает и не может заразить других.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему привитые все-таки заражаются и болеют? Каков защитный эффект вакцины?

Отвечая на эти вопросы, сначала разъясним, что понятия «заражение» и «заболевание» разные. Ни одна вакцина не может защитить от заражения (попадания вируса в организм) при тесном и продолжительном общении с больным ковидом. Однако заболевание может и не развиться, оно возникает только при размножении вируса в организме. Вакцина в большинстве случаев является преградой для размножения, так как выработанные антитела блокируют S-белок и не дают возможности прикрепиться вирусу к клетке. Защитный эффект вакцины оценивается в качественном и временном эквивалентах. Имеющиеся публикации говорят о том, что защитные иммуноглобулины образуются примерно после 28-42-го дня с момента вакцинации и присутствуют в сыворотке крови вакцинированных от двух до восьми месяцев (временной эквивалент). Предполагается, что в течение этого периода пациент при повторном контакте защищен от коронавирусной инфекции. Если заражение происходит в течение первых двух недель после прививки (то есть до 28-го дня), то оно может перейти в заболевание из-за того, что организм еще не успел выработать достаточное количество антител. Что происходит после 28-го дня от момента введения вакцины? Эффективность прививки составляет уже 67% для дельта-штамма и 74% для альфа-штамма (качественный эквивалент). Отсутствие 100%-ного эффекта при вакцинации от коронавируса (что характерно для любой прививки) объясняет тот факт, что у какой-то части вакцинированных (в силу их индивидуальных особенностей) количество иммуноглобулинов не достигнет защитного порога и они могут заболеть, но благодаря «иммунной памяти» заболеть в легкой форме. Подводим итог: привитые должны в течение двух недель после прививки соблюдать санитарно-эпидемиологические требования (носить маски, не посещать массовые мероприятия и др.), чтобы не заразиться. Защитный эффект вакцины распространяется примерно на 70% вакцинированных, длительность защиты сохраняется в течение восьми месяцев. У переболевших антитела циркулируют примерно такое же время.

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какие социальные слои населения больше всего нуждаются в вакцинации?

Двухлетний опыт показал, что наиболее подвергнуты заболеванию и летальным исходам пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой патологией, сахарным диабетом, ожирением, иммунодефицитом, онкологией. Они должны вакцинироваться в первую очередь, однако боятся усугубления фоновых заболеваний. Хотя это происходит именно от коронавируса, а не от компонентов вакцины. Трудно убедить в необходимости вакцинации молодежь. Она воспринимает инфекцию как простое ОРЗ, протекающее в легкой форме, и не понимает социальную значимость собственной вакцинации (зачем вакцинироваться, если я переболею в легкой форме?). Именно молодежь приносит вирус в семью и заражает старшее поколение, а оно болеет уже с тяжелыми формами, а иногда и с летальным исходом. Хочется напомнить молодежи и об осложнениях, которые нередко встречаются после легких форм ковида (полинейропатии, тромбозы, аритмии, бессонница, нарушение обмена веществ и другие осложнения).

Особую группу составляют беременные женщины. Допускаются прививки беременным из групп риска с 22-й недели беременности. Применять любой препарат, в том числе вакцинацию, при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Сейчас статистика во всех странах показывает, что беременные болеют тяжело и нередко бывают летальные исходы.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кому еще противопоказаны прививки против инфекции COVID-19?

Абсолютных противопоказаний только два: тяжелая аллергическая реакция на первый компонент введенной вакцины или гиперчувствительность к компонентам данной вакцины.

Недоверчивость людей к вакцинации порождается и информацией о мутации вируса. Логичным является вопрос об эффективности вакцинации по отношению к коронавирусам-мутантам.

Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вышеперечисленных штаммов коронавируса, но в различной степени. Ее эффективность не так интенсивна при дельта-вирусе. Поэтому в настоящее время происходит повышение уровня заражаемости, однако болезнь под влиянием вакцины протекает в легких формах. Доказано, что у получивших две дозы вакцины «Спутник V» риск развития тяжелого течения инфекции в 14 раз ниже, чем у невакцинированных.

Почему происходит мутация?

Вирус, как все живые организмы, ведет борьбу за существование. Его задача - как можно больше воспроизвести себе подобных, поэтому он совершенствует свой генетический аппарат, используя для этого все новые и новые человеческие организмы. Естественно, что он направляет свою агрессию на непереболевших. Среди штаммов вируса идет соревнование: те варианты вируса, которые быстрее заражают, получают преимущества и вытесняют другие варианты. Их заразность повышается, но она не всегда коррелирует с повышением тяжести заболевания. Вариант Дельта в несколько раз более заразен, чем Альфа, но поражаются в основном верхние дыхательные пути, что проявляется легким течением. Эволюция вирусов - естественный процесс, и он прекратится, лишь когда большая часть людей переболеет или привьется.

Зачем подписывать перед вакцинацией какое-то согласие?

Перед проведением прививки пациент заполняет документ «Информированное добровольное согласие» (ИДС). Это не прихоть врачей, а юридическое требование, которое обязательно для исполнения любого медицинского вмешательства (операция, промывание желудка, укол) и существует уже много лет. Это принятый во всем мире этикет взаимодействия пациента и врача. Внимательно прочитав этот документ, пациент знакомится с возможными постпрививочными реакциями, которые могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации, и с необходимостью проведения обязательного медицинского осмотра непосредственно перед каждым этапом вакцинации. А также он может письменно отказаться от прививки, отказ заверяется подписью врача.

Влияет ли вакцинация против коронавирусной инфекции на детородную функцию?

Нет, не влияет! Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания на животных по оценке влияния на потомство. Негативных последствий не выявлено. Время также подтвердило, что вакцинация родителей не препятствует возникновению беременности и появлению здорового потомства.

Какой иммунитет сильнее, поствакцинальный или естественный, после заболевания?

Однозначного ответа на этот вопрос не было. Заболевали повторно и переболевшие, и вакцинированные. Наблюдая и анализируя повторные эпизоды болезни, исследователи из Израиля дали ответ: оказывается, лучше всего иммунитет смешанного характера, то есть после болезни и последующей вакцинации. Кроме того, напряженность иммунитета зависит от индивидуальных особенностей организма, формирования иммунной памяти и возраста. У молодых представителей общества иммуноглобулины (антитела) появляются намного быстрее и в более значимом количестве.

Как узнать, антитела в организме послепрививочные или приобретены в результате перенесенной инфекции?

После контакта с коронавирусом организм вырабатывает два типа антител: антитела к вирусному белку-шипу (S, антиспайковые антитела) и антитела к вирусной РНК (N, антитела к нуклеокапсиду). После вакцинации синтезируются только S-антитела, однако именно они проявляют мощную нейтрализующую активность и используются для создания вакцин. N-антитела подтверждают факт перенесенного заболевания, но не гарантируют защиты от повторного заражения коронавирусом. Защищают от COVID-19 только нейтрализующие антитела. По характеру антител можно установить, перенес человек ковид или нет. У инфицированных и выздоровевших пациентов обнаруживаются S- и N-антитела. У вакцинированных только S -антитела.

Сколько времени действует прививка и как часто можно делать ревакцинацию?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимальный интервал между первичным курсом вакцинации (как правило, две дозы) и ревакцинацией (поддерживающей, то есть бустерной дозой) шесть месяцев (далее их уровень снижается, хотя может определяться до восьми-девяти мес.), и такая частота ревакцинаций сохранится до достижения коллективного иммунитета, соответствующего 70-90%, после чего будет осуществляться с периодичностью один раз в год. В настоящее время реальные цифры коллективного иммунитета в России укладываются в диапазон 17-46% в зависимости от региона.

Как оценить уровень своего иммунитета?

Необходимо протестировать уровень антител, для этого нужно выбирать такие количественные тесты, которые показывают оценку BAU/ml (binding antibody units, единицы связывающих антител на миллилитр крови). Чем выше был их уровень, тем ниже вероятность заразиться. Пока неизвестно, каким в принципе может быть максимальный уровень антител, однако отсчет обычно начинают от показателя 300 BAU/ml. Ученые из Великобритании установили, что защиту от заболевания на 90% имели те, кто после второй прививки показал уровень антител в 899 BAU/ml. Типичный уровень антител после вакцины AstraZeneca находится ниже сотни BAU/ml. Типичный уровень по «Спутнику» - выше сотни. Это защита в 70-80%. Если собственный уровень антител человека ниже уровня 50% защиты (29 BAU/ml), это может говорить о том, что надо ревакцинироваться.

Можно ли получить QR-коды для переболевших, но не имеющих ПЦР-подтверждения?

Антитела являются индикатором защиты организма от коронавируса. В России очень много людей, которые при заболевании коронавирусной инфекцией не обращались за медпомощью, поэтому если уровень антител у них очень высокий, то логично им тоже выдавать QR-коды. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Правительстве России обсуждается этот вопрос.

Иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, предложил начинать выдавать сертификаты при титре антител от 300 BAU/ml на срок максимум два месяца; если уровень от 500 до 800 BAU/ml - на два-три месяца, а если более тысячи BAU/ml Bau/мл - на три-четыре месяца. При уровне от 1500 до 2000-2200 BAU/ml Bau/мл - на пять месяцев. При этом антитела должны быть не любые, а только иммуноглобулины G. Остается ждать!

Вернемся к состоянию «гамлетизма» среди населения. Быть или не быть? Вакцинироваться или нет?

Обычно приводят какие-то цифры по результатам вакцинации зарубежных стран. Мы предоставим реальные цифры по двум ковидным госпиталям г. Саратова. Всего за 2021 год (10 мес.) туда было госпитализировано около 5500 человек. Из них вакцинированных - 119. Летальные исходы наступили у 465 пациентов (8,5%), из них трое было привитых (0,05%). Встает вопрос, как были бы заполнены больницы и сколько родных не пережили бы утраты, если бы все заболевшие были привиты и не страдали «гамлетизмом»? У вас еще выбор есть!

На вопросы отвечали:

главный внештатный специалист по инфекционным болезням детского возраста по ПФО Министерства здравоохранения РФ и Министерства здравоохранения Саратовской области, заведующая кафедрой инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, д.м.н., профессор Елена МИХАЙЛОВА;

профессор кафедры инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, д.м.н.

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