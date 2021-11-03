Саратовский редактор: Газета – это хлеб, без нее начнется информационный голод

Работу киосков с прессой снова разрешили

Вчера, 2 ноября, в Саратовской области смягчили ограничительные меры из-за коронавируса, касающиеся работы печатных киосков и шиномонтажных сервисов. О том, почему это решение так важно, рассуждают представители отрасли и простые жители.

- Газета – это стратегически важный продукт, такой же, как и хлеб. Если лишить человека этого «хлеба», то у него начнется информационный голод, - объясняет редактор одного из СМИ региона, - Особенно важным продуктом газеты являются для пожилых людей. Они частенько не дружат с интернетом, поэтому печатная пресса остается для них единственным источником проверенной, достоверной информации.

Сейчас, в период пандемии, получение верных сведений являются, в буквальном смысле, вопросом жизни и смерти.

- С помощью газет мы распространяем актуальные данные по вопросам вакцинации и медицинского обслуживания. Рассказываем о прививочных пунктах, работе горячих линий. Для людей старшего поколения это особенно важно, ведь они в группе риска. Не имея доступа к надежной информации, куда они обратятся? Правильно! К слухам, к сплетням. Информационный вакуум долго существовать не может: вместо специалистов люди начинают читать фейки, вбросы, иногда злонамеренные, - сообщил представитель другого издания.

Важность продажи печатной прессы всегда понимали и на высшем уровне. В прошлом году, в разгар пандемии, Президент Владимир Путин подписал Указ № 316 от 11 мая, где четко регламентировал деятельность организаций, имеющих оборудование для непрерывного технологического процесса. К таковым относится и производство газет и журналов. Торговля ими была обозначена, как «обеспечение информационной безопасности».

На фоне такой поддержке решение властей Саратовской области ограничить работу киосков Роспечати многим показалось странным.

- Никогда, ни в одной цивилизованной стране работа киосков не ограничивалась. Никто их не трогал, - замечает Алексей, пенсионер.

Ранее мы писали о том, что Указ президента, разрешающий работу киосков никто не отменял в 2021 году. Так что подобные меры входили в противоречие с нормами принятыми на федеральном уровне. Особенно странно ограничение выглядело на фоне того, что киоски микрокредитных организаций, функционирующие почти также, как газетные, на время локдауна не закрывались.

- И там и там сидит один продавец. С клиентом практически не соприкасается. Почему нельзя было нормально работать? Тем более мы активно прививаемся, - рассказывает Светлана, продавец газет.

Как бы там ни было, после вчерашнего распоряжения, подписанного Романом Бусаргиным, можно сказать, что справедливость восторжествовала. Представители СМИ, бизнеса и общественники благодарят власти Саратовской области за принятое решение и считают его своевременным.

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