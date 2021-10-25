Бремя и стекло: Саратовскому институту стекла найдут нового собственника

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Один из крупнейших кредиторов Саратовского института стекла (СИС)- ВЭБ.РФ выступает за сохранение коллектива и производства на предприятии, которое сейчас проходит процедуру банкротства. Найти профильного инвестора предстоит по результатам конкурсного производства.

Саратовский институт стекла — одно из старейших в Саратове промышленных предприятий. Построенный в 1960 году, институт разработал множество видов стекла, участвовал в облицовке Московской панорамы «Бородинская битва». С начала 90-х предприятие акционировалось, но профиля своего не сменило – оно выпускало и выпускает листовое стекло разных марок, запатентовало несколько разработок.

На расширение ассортимента продукции и обновление производственных мощностей требовались средства и немалые. Кредиторами предприятия в разное время выступили государственная корпорация ВЭБ.РФ, ПСБ и еще десяток коммерческих компаний и поставщиков. Залогом по кредиту выступил основной производственный комплекс СИС и недвижимость поручителя по кредиту.

Кредит ВЭБа привлекался на модернизацию стекловаренной печи предприятия. Предполагалось, что это позволит вдвое нарастить выпуск продукции и расширить ее ассортимент. Правда, просрочки платежей начались едва ли не с первого месяца обслуживания долга. А в конце 2019 года Институт стекла полностью перестал платить по кредиту ВЭБу. На тот момент общая задолженность составила почти 1,5 млрд руб. (как следует из арбитражных дел, порядка 928 млрд руб. перед ВЭБом и 435 млрд руб.- перед ПСБ). Для сравнения, годовая выручка предприятия, по данным СПАРК, составила по итогам 2020 года 604 млн руб.

Вероятно, немногим лучше обстояли дела и у других кредитов и партнеров СИС. В картотеке арбитражных дел по запросу «Саратовский институт стекла» более 200(!) дел, львиная доля – о взыскании задолженности с предприятия. В частности, иск о признании СИС банкротом в Арбитражный суд Саратовской области в 2019 году подало пермское ЗАО «Брайф». Позже, уже в 2020 году задолженность была уступлена московской компании ООО «Мостехстекло» (по этому иску СИС было признано банкротом).

Саратовское предприятие к этому времени перестало своевременно оплачивать поставки электроэнергии, воды и платить налоги. Поэтому все расчеты (кроме выплат зарплат) АО «Саратовский институт стекла» были заблокированы.

Коллектив завода опасается, что в итоге предприятие будет закрыто, а люди лишатся работы. Опасения понятны. Но как подчеркивают в ВЭБе, банкротство – юридическая процедура, которая предоставляет возможность очистить предприятие от долгов, финансово оздоровить и позволит найти нового ответственного собственника. Не исключают в ВЭБе и возможность заключения мирового соглашения, но «решение должно быть принято всеми кредиторами предприятия». При этом крупнейший кредитор подчеркивает, что заинтересован и в сохранении самого предприятия, и его трудового коллектива.

Мы продолжим следить за развитием событий.