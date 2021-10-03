Сны о любви из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» ожили на сцене Саратовского театра драмы

Фото Армена Осипяна

1,2 октября на сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова состоялась премьера спектакля «Что делать?» по роману Н.Г. Чернышевского.

Над спектаклем работал режиссер-постановщик лауреат Государственной премии России Игорь Коняев, известный саратовскому зрителю по спектаклям «Женщины всегда смеются и танцуют», «Завтрак у предводителя», «Женитьба Фигаро» и «Человек из Подольска». Инсценировку романа подготовила заведующая литературно-драматургической частью театра Ольга Харитонова. Театр драмы получил грант Министерства культуры РФ на создание этого спектакля.

Фото Армена Осипяна

- Он писал произведение не о революции. И никогда этого не хотел. Этот роман о любви. В случае с нашим спектаклем главное на него прийти. Не побояться. Я убежден, что вы чему-то удивитесь, – поделился режиссер-постановщик спектакля Игорь Коняев. Н.Г. Чернышевский писал «Что делать?» с 1862 по 1863 год. После публикации номера «Современника», в которых печатался роман, оказались под запретом, а ответственного цензора В.Н. Бекетова вовсе отстранили от должности. Роман разошелся по стране в рукописных копиях. Отдельным изданием «Что делать?» напечатали в России лишь в 1906 году. Игорь Коняев называет произведение Чернышевского абсолютно провидческим. По словам режиссера, саратовские зрители увидят и услышат роман другими глазами.

Жанровое определение нового спектакля - «сны о любви».

Режиссер-постановщик называет сны в романе Н.Г.Чернышевского важной составляющей. Он считает, что с помощью этого приема можно говорить о будущем и о том, чего нет, и не может быть в действительности.

Фото Армена Осипяна

Через сны Веры Павловны Чернышевский высказывает собственные идеи и описывает идеалы. Все сны в спектакле связаны с появлением Светлой красавицы, которую исполнила заслуженная артистка России Эльвира Данилина. Новая постановка саратовского театра драмы не о революции, она про взаимоотношение людей, про свободу и равноправие мужчины и женщины.

Спектакль представлен в исторических реалиях, со стилизованными костюмами. Но со средствами современного театра. Спектакль «Что делать?» масштабный проект, в котором задействована практически вся труппа. Со сцены звучит исключительно текст Н.Г. Чернышевского без добавления инородных включений. Музыкальное оформление состоит из классических произведений. Зрители услышат Баха, Бетховена, Верди, Моцарта, Россини, Чайковского и других великих композиторов.

В роли Веры Павловны ведущая актриса театра Зоя Юдина. Марью Алексеевну, ее мать, злую и малообразованную даму, которая испытала много трудностей в жизни, исполнила Любовь Воробьева. Ее брата, Федю, сыграл совсем молодой приглашенный артист Артем Аракелян, зрители которого в конце спектакля наградили отдельными аплодисментами. В роли Анны Петровны Сторешниковой и офицера Михаила Ивановича Сторешникова выступили заслуженная артистка России Евгения Торгашева и Максим Локтионов.

Фото Армена Осипяна

Артисту удалось показать в этом образе всю несамостоятельность и слабохарактерность героя. Еще один яркий персонаж нового спектакля – это француженка Жюли Ле-Теллье, которую исполнила Татьяна Родионова.

В роли учителя Дмитрия Сергеевича Лопухова – Александр Островной, в роли Александра Матвеевича Кирсанова – Денис Кузнецов. Рахметова будут играть два актера - Дмитрий Кривоносов/ Илья Ульянчев.

В спектакле также задействованы: Андрей Степанов, заслуженная артистка России Елена Блохина, Александр Каспаров, Игорь Игнатов, Екатерина Локтионова, Андрей Казаков, Лариса Уварова, Александра Коваленко и другие.

Фото Армена Осипяна

Над спектаклем также работали: художник-постановщик Юрий Наместников, художник по свету – Денис Солнцев, балетмейстер – Мария Кораблева, музыкальный руководитель – Татьяна Цой, видео – Антон Андреев, Вячеслав Слугин., помощник режиссера – Светлана Строкина.

Следующие показы спектакля состоятся 4 и 5 ноября.

АРМЕН ОСИПЯН

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