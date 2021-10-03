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Общество3 октября 2021 9:56

Сны о любви из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» ожили на сцене Саратовского театра драмы

Над новым спектаклем работал режиссер из Санкт-Петербурга Игорь Коняев
Армен Осипян
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Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

1,2 октября на сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова состоялась премьера спектакля «Что делать?» по роману Н.Г. Чернышевского.

Над спектаклем работал режиссер-постановщик лауреат Государственной премии России Игорь Коняев, известный саратовскому зрителю по спектаклям «Женщины всегда смеются и танцуют», «Завтрак у предводителя», «Женитьба Фигаро» и «Человек из Подольска». Инсценировку романа подготовила заведующая литературно-драматургической частью театра Ольга Харитонова. Театр драмы получил грант Министерства культуры РФ на создание этого спектакля.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

- Он писал произведение не о революции. И никогда этого не хотел. Этот роман о любви. В случае с нашим спектаклем главное на него прийти. Не побояться. Я убежден, что вы чему-то удивитесь, – поделился режиссер-постановщик спектакля Игорь Коняев. Н.Г. Чернышевский писал «Что делать?» с 1862 по 1863 год. После публикации номера «Современника», в которых печатался роман, оказались под запретом, а ответственного цензора В.Н. Бекетова вовсе отстранили от должности. Роман разошелся по стране в рукописных копиях. Отдельным изданием «Что делать?» напечатали в России лишь в 1906 году. Игорь Коняев называет произведение Чернышевского абсолютно провидческим. По словам режиссера, саратовские зрители увидят и услышат роман другими глазами.

Жанровое определение нового спектакля - «сны о любви».

Режиссер-постановщик называет сны в романе Н.Г.Чернышевского важной составляющей. Он считает, что с помощью этого приема можно говорить о будущем и о том, чего нет, и не может быть в действительности.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Через сны Веры Павловны Чернышевский высказывает собственные идеи и описывает идеалы. Все сны в спектакле связаны с появлением Светлой красавицы, которую исполнила заслуженная артистка России Эльвира Данилина. Новая постановка саратовского театра драмы не о революции, она про взаимоотношение людей, про свободу и равноправие мужчины и женщины.

Спектакль представлен в исторических реалиях, со стилизованными костюмами. Но со средствами современного театра. Спектакль «Что делать?» масштабный проект, в котором задействована практически вся труппа. Со сцены звучит исключительно текст Н.Г. Чернышевского без добавления инородных включений. Музыкальное оформление состоит из классических произведений. Зрители услышат Баха, Бетховена, Верди, Моцарта, Россини, Чайковского и других великих композиторов.

В роли Веры Павловны ведущая актриса театра Зоя Юдина. Марью Алексеевну, ее мать, злую и малообразованную даму, которая испытала много трудностей в жизни, исполнила Любовь Воробьева. Ее брата, Федю, сыграл совсем молодой приглашенный артист Артем Аракелян, зрители которого в конце спектакля наградили отдельными аплодисментами. В роли Анны Петровны Сторешниковой и офицера Михаила Ивановича Сторешникова выступили заслуженная артистка России Евгения Торгашева и Максим Локтионов.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Артисту удалось показать в этом образе всю несамостоятельность и слабохарактерность героя. Еще один яркий персонаж нового спектакля – это француженка Жюли Ле-Теллье, которую исполнила Татьяна Родионова.

В роли учителя Дмитрия Сергеевича Лопухова – Александр Островной, в роли Александра Матвеевича Кирсанова – Денис Кузнецов. Рахметова будут играть два актера - Дмитрий Кривоносов/ Илья Ульянчев.

В спектакле также задействованы: Андрей Степанов, заслуженная артистка России Елена Блохина, Александр Каспаров, Игорь Игнатов, Екатерина Локтионова, Андрей Казаков, Лариса Уварова, Александра Коваленко и другие.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Над спектаклем также работали: художник-постановщик Юрий Наместников, художник по свету – Денис Солнцев, балетмейстер – Мария Кораблева, музыкальный руководитель – Татьяна Цой, видео – Антон Андреев, Вячеслав Слугин., помощник режиссера – Светлана Строкина.

Следующие показы спектакля состоятся 4 и 5 ноября.

АРМЕН ОСИПЯН

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