Балашовская спортсменка представит Россию на чемпионате мира по шахбоксу

Лада Леонтьева

Спортсменка из Балашова Саратовской области Лада Леонтьева представит Россию на чемпионате мира по шахбоксу – виду спорта, в котором атлеты соревнуются в игре в шахматы, чередующейся с боксерскими поединками. Отец и тренер девушки по шахматам Юрий Леонтьев рассказал «Комсомолке» о том, как Лада пришла в этот редкий спорт.

шахматами с Ладой занимается отец, а боксом – Геннадий и Сергей Акимовы

С четырех лет папа занимался с маленькой Ладой шахматами. В 13 девочка пошла на бокс. В местной спортшколе с ней и сейчас занимаются тренеры Геннадий и Сергей Акимовы. Они же готовили и ныне живущего в Германии брата девушки Олега Леонтьева.

- Она девочка у меня серьезная. Спиртного не употребляет, не курит, занимается двумя видами спорта. Спонтанно Лада нашла в интернете информацию о чемпионатах по шахбоксу. Подали заявку в Санкт-Петербург. Нам сказали: приезжайте. Приехали, нас включили в первенство, и Лада уверенно заняла два первых места, - рассказывает гордый отец.

Спортсменка занимается боксом в Балашовской спортшколе

Состязание по шахбоксу состоит из 11 раундов. Двухминутные боксерские поединки чередуются с четырехминутными шахматными. Победить можно, отправив соперника в нокаут, набрав большее количество очков в боксерских раундах или поставив мат.

Параллельно с занятиями спортом девушка учится на втором курсе Балашовского педагогического по специальности физкультура и ОБЖ.

Девушка уверенно победила на чемпионате России по шахбоксу

К шахматным турнирам Лада готовится дома с отцом, а боксом продолжает заниматься в спортшколе. К сожалению, из-за того, что шахбокс – достаточно редкий вид спорта, именно по нему у девушки спарринг-партнера нет.

- Готовится, тренируется. Как пройдет – сказать не может, уровень соперников, говорит, там не знает. Но, думаю, что выступим достойно, - резюмировал Юрий Леонтьев.

«Комсомолка» желает Ладе дальнейших успехов и завоеваний. Все вместе мы будем болеть за неё в декабре.

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