Туроператоры и турагентства научились работать в новых условиях

Наталья Власова

Состояние туристической отрасли обсуждалось на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре саратовской «Комсомолки».

В ней приняли участие председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, директор саратовской сети турагентств TUI Наталья Власова и председатель комитета по туризму при ТПП Саратовской области, директор ТК «Лагуна тур» Дмитрий Анпилогов.

Как пояснила Виктория Бородянская, подробная статистика по гостившим в Саратовской области туристам будет подготовлена в конце года совместно с партнерами-сотовыми операторами. Однако уже сегодня можно сказать, что после локдауна 2020 года ситуация заметно поменялась. За летний сезон 2021-го (в отрасли этот период продолжается с мая по сентябрь-октябрь) наш регион посетили более 300 тыс. человек (в 2019 году - 500 тыс. человек). Основной «недобор» произошел из-за невозможности организовать массовые мероприятия. Но по некоторым направлениям показатели могут сравняться. Так, в текущем году рано началась речная навигация, с 23 апреля, поэтому к окончанию периода ожидается, что количество заходов круизных судов в Саратов будет не меньше, а может и больше, чем в прошлом году.

Сыграла свою роль и программа по туристическому кешбеку и кешбеку за детский отдых, запущенная Ростуризмом. В Саратовской области в этой программе приняли участие 17 детских лагерей, объем возвращенных за отдых средств превысил 30 млн рублей.

Работу программ по кешбеку отмечают и представители туроператоров. По словам Натальи Власовой, текущий год начинался непросто. В основном были открыты некоторые островные направления отдыха. Это достаточно ограниченный круг туристов, в первую очередь - из-за достаточно высокой стоимости. Но сложившаяся ситуация и программа Ростуризма по возвращению части средств за отдых в России заметно повысило поток туристов по внутренним направлениям. К тому же российские регионы за год продемонстрировали очень бурный рост туристического потенциала, причем речь идет не только о традиционных Кавказе, Крыме или Краснодарском крае, но и, в том числе, о Дальнем Востоке, Сибири, Урале, Алтае и других.

- Эти регионы богаты историческими памятниками, природой. И если человек за активный отдых, то это его направления, которые могут включать рыбалки, сплавы, полеты на парапланах, вертолетные прогулки и многое, многое другое, - рассказала Наталья Власова.

С началом летнего сезона у желающих появилась возможность отдохнуть в Турции, Греции и Хорватии. Главная новость для Саратова - вылеты из нашего аэропорта «Гагарин» в Египет каждые 10 дней в Шарм-Эль Шейх, а со 2 октября - в Хургаду еженедельно.

- Мы учимся работать в новых условиях. При оформлении покупки тура страхуем клиентов от невыезда из-за заболевания коронавирусом. Для себя определили партнеров, с которыми продолжаем сотрудничать, это компании, с которыми не возникало проблем при необходимости перенести бронь тура или решить вопрос с возвратом денег. Сейчас, вспоминая, как мы жили этот год, сравнивая его с прошлым, хочу, в первую очередь, поблагодарить наших клиентов за доверие. Когда наступил всемирный локдаун, люди не смогли уехать в запланированный отпуск. И мы делали для них все, что могли: либо переносили бронь туров, либо возвращали стоимость. Также я хочу поблагодарить всех своих менеджеров. Именно они приняли «первый удар» - все звонки клиентов, которые хотели узнать, что теперь делать с забронированным туром, который не состоится. И менеджеры смогли сгладить все острые углы и в каждом случае найти индивидуальное решение, - подытожила Наталья Власова.

ВЫЛЕТЫ из Саратова в Турцию и Египет

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