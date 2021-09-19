Выборы – 2021: коммунисты собрали комбо из нарушений и провокаций

Депутат Бондаренко слюнями забрызгал председателя УИК, только от этого мог быть гипертонический криз

В Саратовской области завершились выборы депутатов Государственной Думы. Они проходили с 17 по 19 сентября включительно. В настоящее время идет подсчет голосов, итоги пока еще неизвестны.

Давайте вспомним, чем запомнились эти выборы.

Самое интересное началось еще накануне, в четверг, с нападения на здание администрации Заводского района, где располагается территориальная избирательная комиссия. Кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко вместе с неизвестными ворвались в помещение, устроили скандал, применяли физическую силу к работникам.

Уже на следующий день ситуация повторилась на одном из УИКов в Заводском районе. Там дело дошло до вызова скорой помощи и ОМОНа. Бондаренко в компании «бандитов» (так называли их очевидцы) довели председателя УИК до гипертонического криза. Видео с хамским поведением облетело весь интернет и центральные телеканалы. Оценку данному поступку дала председатель ЦИК России Элла Памфилова, сказав, что законодатель не может так себя вести.

На протяжении всех дней представители партии КПРФ всячески препятствовали стабильной работе избирательных комиссий: массовый завал необоснованными жалобами, нарушение избирательных прав граждан, пришедших на УИК, незаконная агитация, крики и хамство.

Систематическое нарушение выборного законодательства коммунистами подтверждено решениями судов: минимум 5 членов УИК от КПРФ отстранено от работы в избирательных комиссиях, еще несколько дел остаются нерассмотренными.

Финальным аккордом стал обвинительный приговор двум помощникам Николая Бондаренко, которые вместе с ним участвовали в дебоше на УИКе. Иван Одиноков и Отар Мустафаев признаны виновными по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), им назначено наказание в виде административного ареста.

Наблюдая околокриминальную ситуацию на протяжении трех дней вокруг процесса голосования, члены избирательных комиссий приняли решение обратиться через областной избирком к Элле Памфиловой, так как опасаются за свою жизнь и здоровье. В настоящее время идет сбор подписей.