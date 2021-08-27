Внесены изменения в информационные сообщения о продаже с электронного аукциона объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 152, по Лоту №1 (РАД-255002), опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 25.03.2021 г., и по Лоту №1 (РАД-266260), опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 26.07.2021 г., с переносом дат проведения аукционов.

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с электронного аукциона объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 152, по Лоту №1 (РАД-255002), опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 25.03.2021 г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

1. «3. Не позднее 01.07.2022 г., при условии полной оплаты цены продажи Объекта в срок до 20.06.2022 г., Продавец передает Объект Покупателю по акту приема-передачи. Продавец имеет право увеличить в одностороннем порядке срок передачи Объекта Покупателю на срок не более 2 (Двух) месяцев, без применения штрафных санкций».

2. «В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, собственник обязан заключить договор купли-продажи с единственным участником, а единственный участник обязан заключить с собственником договор купли-продажи по начальной цене аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся в соответствии с типовой формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Оплата цены продажи Объекта Покупателем (победителем аукциона, единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца не позднее 20.06.2022 г.

Не позднее 01.07.2022 г., при условии полной оплаты цены продажи Объекта, Продавец передает Объект Покупателю по акту приема-передачи. Продавец имеет право увеличить в одностороннем порядке срок передачи Объекта Покупателю на срок не более 2 (Двух) месяцев, без применения штрафных санкций».

Дата и время электронного аукциона переносится с 31 августа 2021 года с 10:00 (мск) на 27 сентября 2021 года на 14:00 (мск) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок приема заявок продлен по 24 сентября 2021 года до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 23.09.2021 г.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 24.09.2021г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с электронного аукциона объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 152, по Лоту №1 (РАД-266260), опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 26.07.2021 г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

1. «Объект 1: Часть здания, назначение: нежилое, площадь: 389,8 кв.м, (с допустимым отклонением (+/-) 10%), состоящая из: комнаты на поэтажном плане: №16 площадью 8,8 кв.м., расположенной на 1 этаже, комнат №№1-17 площадью 381 кв.м, расположенных на 2 этаже здания по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 152, кадастровый номер 64:48:030342:4440, общей площадью 1 630,6 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2;

Объект 2: Часть здания, назначение: нежилое, площадь: 298,4 кв.м, (с допустимым отклонением (+/-) 10%), состоящая из: комнат №№ 19-21, 23-32, расположенных на 2 этаже здания по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 152, кадастровый номер 64:48:030342:4440, общей площадью 1 630,6 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Объект 1 и Объект 2 будут образованы в следствии разделения Здания на несколько самостоятельных объектов недвижимости с их постановкой на кадастровый учет и последующей регистрацией права собственности на вновь образованные объекты недвижимости. Подлежащие продаже части Здания на момент опубликования информационного сообщения на кадастровом учете не состоят.

Земельный участок под Объектом 1 и Объектом 2 принадлежит Продавцу на праве аренды на основании договора аренды земельного участка № 1528 от 19.07.1999 г., заключенного с Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Город Саратов» на неопределенный срок, на основании постановления администрации МО «Город Саратов» № 4002 от 09.12.2014 г.

Начальная цена Лота №1 – 22 739 302 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 13 300 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 9 439 302 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 2 273 930 руб. 20 коп.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона предварительного договора купли-продажи объектов недвижимости нежилого назначения в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Основной договор купли-продажи заключается после осуществления Продавцом кадастрового учета реализуемых частей Здания, но не позднее 01.07.2022 г., по форме, являющейся приложением к аукционной документации».

2. «Обязательным условием является заключение с Победителем аукциона предварительного договора купли-продажи объектов недвижимости нежилого назначения в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, Предварительный договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по начальной цене в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Основной договор купли-продажи заключается после осуществления Продавцом кадастрового учета реализуемых частей Здания, но не позднее 01.07.2022г., по форме, являющейся приложением к аукционной документации.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Предварительному договору Победитель аукциона/единственный участник аукциона уплачивает Продавцу обеспечительный платеж 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. за Объект 1 - в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек и 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за Объект 2, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Предварительного договора. На момент заключения Сторонами Основного договора, уплаченный Победителем/единственным участником аукциона обеспечительный платеж засчитывается в счет оплаты стоимости Объектов.

Оплата оставшейся цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Основного договора купли-продажи в соответствии с условиями, определенными Основным договором купли-продажи, опубликованным на www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты оплаты в полном объеме цены продажи Объектов Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи. Продавец имеет право увеличить в одностороннем порядке срок передачи Объектов на срок не более 2 (Двух) месяцев, без применения штрафных санкций».

Дата электронного аукциона переносится с 30 августа 2021 года на 27 сентября 2021 года в 13:00 (мск) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок приема заявок продлен по 24 сентября 2021 года до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 23.09.2021 г.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 24.09.2021г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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