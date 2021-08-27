Сбер готовит к учебе

Начало учебного года несет с собой массу хлопот для школьников и их родителей. Легко справиться с ними и сделать подготовку к новому учебному году приятной и удобной помогает своим клиентам Сбер. Как именно, об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал Данила Кудряшов, заместитель управляющего Cаратовским отделением Сбербанка.

- Правда ли, что родителям больше не надо составлять списки покупок к школе, Сбер все уже сделал за них?

- Подготовка к первому сентября для каждого родителя школьника проходит достаточно волнительно. Три месяца лета пролетели быстро и вот уже скоро наступает новый учебный год. Знакомая многим родителям ситуация, когда есть едва ли не один день чтобы качественно собрать ребенка к 1 сентября.

В первую очередь каждый родитель школьника сталкивается с вопросом – что именно нужно к школе? Требуется составить список. Как ничего не упустить? Какие нужны тетради – в линейку, в полоску, в клеточку, какие ручки, и т.д. и еще много разных вопросов вплоть до выбора портфеля или рюкзака, формы, обуви и т.д.

С 5 августа Сбер запустил акцию «Скоро в школу» с бонусами, чтобы помочь родителям собрать детей к новому учебному году, затратив минимум времени, сил и денег.

На СберМегаМаркете и СберМаркете — онлайн-площадках экосистемы Сбера, — в специальных разделах собраны все предложения, включая специально подготовленные списки необходимых товаров для учеников разных классов. Буквально для каждого класса школы прописан определенный набор, он сформирован сразу по ценовым категориям.

Для родителей это безусловно удобно, как и то, что сразу можно заказать на сайте все эти товары и получить их с доставкой, не отправляясь в квест по магазинам.

- Готовый список необходимого к школе, да еще по каждому классу – это полезно. Что насчет цен и наличия этих товаров?

- На этих платформах, входящих в экосистемуСбера - огромное количество поставщиков товаров самых разных ценовых категорий, и родители могут выбрать, что именно нужно для их ребенка.

Благодаря нашей акции, родители смогут купить больше необходимых товаров: за первую покупку из подборок в категории «Школьные товары» Сбер начислит до 30% бонусов от СберСпасибо, которые можно будет сразу же потратить на СберМегаМаркете с дополнительными скидками. Бонусами можно будет оплатить и до 30% заказа на СберМаркете, а еще получить скидку до 45% на товары для школы. Акция пройдет до 5 сентября, поэтому времени, чтобы купить все необходимое для школы, еще есть.

- Совсем недавно Сбербанк присоединился к государственным выплатам родителям детей. Расскажите, что это была за акция?

В рамках выплат родителям на детей от 6 до 18 лет государство перечислило по 10 тысяч рублей на ребенка.

Сбер софинансировал эту программу дополнительными двумя тысячами рублей для покупок в СберМаркете и СберМегаМаркете, которые родители могли потратить на приобретение, в том числе, всего необходимого к школе.

Механизм участия в акции такой: когда на Госуслугах клиент выбирает выплаты государственных денег на ребенка, он назначает то финансовое учреждение, через которое хочет получить деньги. Тем, кто выбрал Сбербанк, мы сделали подарок: подписку на СберПрайм+ на три месяца всего за 1 рубль, затем в течение 2 рабочих дней после активации этой подписки направляется промокод, которым можно расплатиться на 1000 рублей в СберМаркете и на 1000 рублей в СберМегаМаркете на каждого ребёнка.

- На сайте акции также написано, что в Сбере есть детская карта. Расскажите, что такое детская карта Сбербанка – кто ей пользуется, родители или все-таки ребенок?

Могу рассказать про СберKids, не только как сотрудник компании, но и как пользователь. Это цифровая карта, она оформляется для детей с 6 до 13 лет, а на смартфон устанавливается специальное приложение. В нём ребенок видит похожий интерфейс, как и у «взрослой» карты Сбера в Сбербанк Онлайн. Он может расплачиваться картой в магазинах, если в телефоне есть функция бесконтактных платежей, или оплачивать покупки в онлайн-маркетах. В приложении дети могут отслеживать баланс своей карты, откладывать на мечту в «Копилке».

Кроме этого, в приложении есть множество подкастов, которые понятным детям языком рассказывают о разных аспектах финансовой грамотности и безопасности. Много материалов о накоплении, о построении финансовой стратегии, есть такие, которые дают практические знания о безопасности применительно к попыткам мошеннических действий.

Родители в своем приложения Сбербанк Онлайн имеют доступ к карте своего ребенка. Они видят сколько там денег, что и когда он покупал. Здесь же можно пополнить баланс детской карты, установить лимиты на расходы по разовым операциям, расходам в сутки и т.д.

Еще в рамках интерфейса СберKids есть инструмент, который помогает родителям пообщаться с ребенком на финансовые темы. Не каждый может грамотно поговорить с ребенком о деньгах.

- Детям интересно пользоваться такой картой?

Средний возраст пользователей этих карт – 8-12 лет, и они привыкли к визуализации в стиле ТикТока. Именно в таком ключе и сделан интерфейс карты.

Это самостоятельный финансовый инструмент ребенка, в котором предусмотрены несколько уровней безопасности. К примеру, с этой карты нельзя снять наличные, нельзя расплатиться за определенный ряд товаров.

Еще здесь есть такой раздел, как список желаний, «Копилка». Ребенок указывает, что он хочет для себя, и может сам начать копить на эту покупку. А научить его это делать могут как раз подкасты, которые размещены здесь же. Для родителей этот раздел тоже может быть интересен.

- Для школьников постарше и студентов есть такая же карта?

- Для тех, кто постарше, с 14 до 21 года, есть молодежная карта и она уже дает все возможности банковских карт. В Сбере есть много продуктов, которые ориентированы именно на молодежь. Если говорить про учебу, к примеру, есть кредиты на образование с господдержкой. Ставка всего 3% годовых, при оформлении не требуется справка о доходах, а срок выплаты – до 15 лет. Такой кредит в Сбербанке можно оформить как на весь период обучения, так и на год или семестр.

Еще один интересный проект для студентов вузов – кампусные карты. Студенты СГУ, которые получают стипендию на карту Сбербанка, пользуются ей и как пропуском в университет. Карта становится универсальным инструментом: на неё можно и получать стипендию, и тратить её, а также использовать карту для входа в университет или библиотеку. Такая же система реализована и в сфере здравоохранения, к примеру, на станции скорой медицинской помощи.

Уровень самостоятельности, в том числе финансовой, у молодежи повысился. Они сами выбирают свой путь и очень ревностно к этому относятся. Если при этом банк дает им инструмент и возможность самостоятельно реализовать свои планы на будущее, то они будут им успешно пользоваться.

- Вы говорите, что уровень финансовой самостоятельности у молодежи повысился. А насколько важно сегодня быть финансово грамотными? И помогаете ли вы развивать финансовую грамотность студентам?

- Да, мы довольно часто выступаем в вузах с различными лекциями на тему финансовой грамотности. В современном мире не просто нужно знать какие-то базовые финансовые понятия, но и уметь правильно и грамотно пользоваться финансовыми инструментами, управлять рисками, которые с ними связаны. Во время лекций мы рассказываем студентами основы финансовой грамотности и стараемся заинтересовать их, чтобы они дальше самостоятельно изучали и разбирались в этой теме.

Но Сбербанк заботится не только о школьниках и студентах, но и о преподавателях. У нас на базе СберУниверситета преподаватели вузов могут пройти повышение квалификации. Вообще повышение финансовой грамотности населения – одна из приоритетных задач Сбербанка, в рамках которой реализуется большое количество программ для детей и молодежи, воспитанников детских домов, а также для пожилых людей. Надеемся, что всё это позволит нам сформировать в обществе ответственное отношение к финансам.