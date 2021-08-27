О том, как пандемия сделала саратовское здравоохранение сильнее

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Фото Дмитрия Владимирова

Пандемия коронавируса оказалась сложнейшим вызовом для многих сфер жизни, но, конечно же, основной удар на себя пришлось взять системе здравоохранения. Если до зимы 2020 года чиновники могли себе позволить придерживаться размеренного темпа в развитии и модернизации российских медучреждений, то после такой подход стал не то чтобы неактуальным, он был бы преступным.

Хорошо ещё, что к началу коронавируса в российской медицине уже начались масштабные преобразования. Это помогло «не с пустыми руками» войти в эпоху COVID-19. Так, в 2019 году стартовал инициированный Президентом России национальный проект «Здравоохранение», благодаря которому больницы и поликлиники, госпитали и фельдшерско-акушерские пункты получили возможность не просто пополнить запасы и провести кое-где ремонт, но полностью изменить саму концепцию медицинского обслуживания населения.

Саратовская область также участвует в нацпроекте «Здравоохранение». Благодаря его реализации, удалось установить 46 оснащенных всем необходимым оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило повысить качество медобслуживания в отдаленных от городов селах. Также дополнительно для жителей таких мест закупили семь автомобильных медико-диагностических комплексов.

Полученные из федерального бюджета средства, помимо прочего, позволили в 2020 году на вертолете «МИ-8» обновленной службы воздушной санитарной авиации эвакуировать в клиники областного центра из районных больниц 118 тяжело больных пациентов.

- Переоснащены современным оборудованием Региональный сосудистый центр (Областная клиническая больница) и три первичных сосудистых отделения (Энгельсская городская больница № 2, Балаковская ГКБ, Саратовская ГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева). Поставляется 234 единицы медоборудования, в том числе пять компьютерных томографов, ангиограф, аппараты УЗИ, ИВЛ. В Областной клинический онкологический диспансер, Областную клиническую больницу и другие медучреждения приобретено более 270 ед. высокоточного медоборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний (линейные ускорители, КТ, МРТ, аппараты брахитерапии, рентгенодиагностическое, эндоскопическое, лабораторное оборудование и др.), - поделились в региональном минздраве.

В прошлом году при поддержке федеральных средств, выделенных по нацпроекту, перенесшим сердечно-сосудистые катастрофы гражданам выписали более 50 тысяч бесплатных рецептов.

Это всё то, что уже было. Но останавливаться на достигнутом недопустимо и, в общем-то, невозможно. В будущем множество изменений предстоит саратовскому здравоохранению. Так, например, в 2022 году на Шехурдина в облцентре закончится строительство высокотехнологического онкологического диспансера. В этой связи региональный министр здравоохранения Олег Костин отметил, что, несмотря на коронавирус, минздрав помнит и об остальных пациентах, которые ничуть не меньше нуждаются в помощи.

Пандемия минует, а развитая в кратчайшие сроки до куда более высоко, нежели ранее, уровня медицина останется с нами. Не бывает худа без добра, будем оптимистами.

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