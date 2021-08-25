Саратовские волонтеры расчистили берег Иргизского водохранилища

"Новые люди" провели "генеральную уборку"

Водопады в Балаковском районе любимое место отдыха саратовцев. Но далеко не все туристы задумываются о том, чтобы сохранить природные красоты в первозданном виде. На берегах скопились тонны мусора. О проблеме жители рассказали в Телеграм-канале «Карта дел 64». Подписчики решили провести «генеральную уборку». Идею поддержали волонтеры партии «Новые люди».

При строительстве водохранилища на реке Иргиз в Балаковском районе образовались водопады, полюбоваться которыми с удовольствием приезжают и саратовцы, и жители соседних областей. Здесь отдыхают с палатками, разбивают целые лагеря. Но по документам это по-прежнему лишь гидротехническое сооружение. Никаких удобств для туристов тут нет.

Никто не занимается вывозом мусора. Вся надежда на сознательность отдыхающих. Но, к сожалению, убирают за собой немногие. Некогда прекрасное место постепенно превращается в импровизированный мусорный полигон.

Берег очистили от мусора

Отметка с координатами водохранилища недавно появилась на «Карте дел 64». Люди рассказали об экологической катастрофе локального масштаба в одноименном телеграм-канале. На сообщение откликнулись подписчики. Местные жители решили объединиться и расчистить берег от мусора.

Приехав на место, не поверили своим глазам. На фотографии, так впечатлившие волонтеров, попала лишь одна свалка, куда отдыхающие специально приносили свои мусорные пакеты. А вот вокруг все оказалось еще печальнее. Видимо, люди просто оставляли мусор там, где стояла их палатка.

Всего за один день волонтеры собрали 11 тонн мусора. Вместо свалок они поставили таблички с фотографиями «до» и просьбой: «Пожалуйста, не допускайте такого. Люди важнее». А уезжая, заметили новые пакеты прямо под этими табличками.

С туристического места пора организовывать регулярный вывоз мусора

Сторонники партии «Новые люди», принимавшие участие в субботнике, считают, что областной администрации пора организовать регулярный вывоз мусора с популярного туристического места. «Мы будем выяснять, почему здесь до сих пор нет ни одного контейнера и не организован вывоз отходов, — рассказал руководитель саратовского отделения партии Андрей Зобнин. Техническая возможность для этого есть. Рядом расположен полигон, куда мы и отвезли собранный нами мусор. Иргизские водопады могут стать настоящей туристической жемчужиной Саратовской области. Люди привыкли здесь отдыхать. Так почему бы не создать для них инфраструктуру, чтобы сделать это место еще более привлекательным».

Вопрос стихийных свалок весьма болезненный для всех жителей Саратовской области. Депутаты от «Единой России» даже обращались в природоохранную прокуратуру с требованием добиться их ликвидации. А в КПРФ предлагают ужесточить контроль за работой регионального оператора по вывозу мусора, особенно в сельских районах.