Вакцина против COVID-19: Эффективна ли прививка от новых штаммов и нужна ли она вообще?

Первыми в опасности коронавируса убедились врачи - те, кому довелось поработать в «красных зонах».

«Каждый знает о том, как должны жить другие, но никто не имеет представления о том, как правильно прожить свою собственную жизнь». Именно с этой фразы всемирно известного прозаика и поэта Пауло Коэльо хотелось бы начать это обращение к уважаемым землякам.

Каждый из нас уверен, что он прекрасный врач, политик, военный стратег, учитель и намного лучше разбирается в деле, чем какой-либо специалист, который учился по своей специальности не один год и имеет опыт работы.

Попробуем немного затронуть медицинскую тематику, а конкретнее биологическое оружие, которое заставило содрогнуться весь мир, - COVID-19. С самого начала пандемии самые популярные фразы звучали примерно так: «Да это ерунда, нас всех запугивают, это обычный грипп». Далее люди посмотрели на тех, кто заболел и находился в тяжелом состоянии, умирал в ковидных госпиталях. У людей стали появляться знакомые, близкие, которые смогли донести до них информацию как, бывает, тяжело переносится COVID-19, а некоторые, к сожалению, и вовсе ушли из жизни. После этого у многих изменилось восприятие болезни, они перестали думать, что это просто очередной вирус гриппа, и стали вести себя более осторожно. Но обязательно ли для правильного восприятия на наших глазах должны погибать люди? Почему нельзя было соблюдать эпидемиологические меры раньше, сразу, как они были введены?

На данный момент возникло новое движение, в обиходе появились новые фразы «антипрививочников», которые у всех на слуху: «В вакцине находится магнит»; «В вакцине находится чип, и наше местоположение будут отслеживать»; «Через вакцинацию нас хотят убить»; «Вакцина - это смерть» и т.д. Все мы прекрасно знаем эти фразы из видео, текстовой информации, которая гуляет по интернету и свободно передается через различные мессенджеры. Из этих фраз так называемых «супер врачей, супер учителей, супер политиков и других с приставкой «супер» понятно, что вакцинироваться не стоит. Но заболеваемость и смертность от COVID-19 растет. Так, может, эти «супер специалисты» знают, как жить дальше?

Высказываются против и люди, которые верят в прививки от уже побежденных болезней. Но, например, с прививкой от оспы или полиомиелита все понятно. А про ковид сегодня постоянно выясняется что-то новое, вирус мутирует. Вдруг вакцина может не действовать и быть небезопасной? Ученые этот факт опровергают. Вот что утверждает доктор биологических наук, специалист в области молекулярной биологии, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), вирусолог Константин Северинов:

«Вакцины против COVID-19, эффективность действия которых доказана, приводят к образованию у привитых людей антител, которые нейтрализуют вирус и защищают от инфекции. Новые штаммы вируса нейтрализуются антителами в крови вакцинированных медленнее, чем исходный уханьский вариант, против которого вакцины были разработаны, но в любом случае нейтрализация происходит. В крови невакцинированных людей вирус не нейтрализуется совсем. Уровень защиты, который обеспечивают вакцины, прошедшие необходимые испытания, достаточно высок, чтобы человек или не заболел новыми вариантами, или перенес болезнь легче, чем невакцинированный.

Специальных препаратов против разных штаммов коронавируса, скорее всего, не будет: они просто не потребуются».

Кстати, эффективность вакцин против оспы и полиомиелита тоже не стопроцентная: прививки против этих болезней действуют в 90-95% случаев, а, к примеру, «Спутник» эффективен в 97,6%.

Это всего лишь один из многочисленных комментариев ученых международного уровня к анализу эффективности вакцины, над которым следует задуматься.

Альберт Петросян

Существует категория людей, которые не доверяют нашим отечественным вакцинам в сфере безопасности (побочные эффекты, бесплодие и т.д.), но с удовольствием бы привились импортной вакциной Pfizer (США). Вакцина Pfizer (США) прошла количество испытаний, аналогичное тому, которое прошла наша отечественная вакцина «Спутник». Это три фазы клинических испытаний, которые подтвердили: препарат безопасен и эффективен. Результаты опубликовал ведущий медицинский международный научный журнал «The Lancet».

Два этапа исследований «Эпиваккороны» показали, что и эта вакцина безопасна и способна защитить от коронавирусной инфекции. «Ковивак» тоже успешно прошел все фазы клинических испытаний.

Есть категория лиц, которая утверждает, что имеет множество хронических заболеваний и возраст уже за шестьдесят, поэтому им «прививаться нельзя».

«По данным поствакцинального наблюдения, переносимость вакцины лучше именно у пожилых людей: у них реже возникают повышение температуры, головная боль, менее выражена слабость в ответ на вакцинацию», - возражает на это главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева. - Могу предположить, что это связано со старением иммунной системы. Реакция на введение антигена у пожилых не столь мощная, но ее достаточно, чтобы выработать иммунитет. Как показали исследования и в группе пожилых, и в группе молодых, вакцинация эффективна».

Так или иначе, как уточняет Ольга Ткачева, пожилой возраст сам по себе - не противопоказание для вакцинации. Противопоказания к вакцинации у пожилых людей точно такие же, как и у молодых, и они обычно описаны в инструкции к препарату. Хронические заболевания могут помешать ввести «Эпиваккорону» или «Спутник» только в периоды, когда они обостряются, хотя в каждом конкретном случае стоит консультироваться с врачом.

Нельзя забыть про категорию лиц, которая верит в свой иммунитет. «Я вообще никогда не болею, чай с медом или с чем-нибудь покрепче - и все пройдет». Приведу только один факт. Когда я лично дежурил в «красной зоне» ГАУЗ «ЭГКБ № 1», много было подобных больных с различным поражением легких, вплоть до 65%. Или сильный по жизни иммунитет не сработал, или чай с медом был не тот, или другое «покрепче» надо было добавить. В любом случае «супер врачам» виднее.

Существует еще множество вариантов «я не буду прививаться, потому что...». Но на все эти причины можно ответить высказыванием Далай-ламы XIV: «Человек сам выбирает, страдать ему или нет, выбирая свою реакцию на ту или иную ситуацию».

Автор: Альберт ПЕТРОСЯН, главный врач Турковской районной больницы