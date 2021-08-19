Саратовские врачи осматривают жителей отдаленных сел

Фот о регионального минздрава

Вопросы здоровья априори никогда не теряют актуальности. А сегодня, в рамках пандемии, медицина стала основной темой, занимающей ума жителей планеты.

Самым важным в вопросе лечения остаётся предупреждение заболевания, поэтому прохождение первичного медицинского осмотра – лучший способ избежать развития болезней. Благодаря инициированным Президентом России Владимиром Путиным нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» жители поселка в Краснопартизанском районе смогли проверить своё состояние.

- Специалисты Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также волонтеры-медики Балаковского медицинского колледжа провели очередную выездную акцию #ДоброВСело по организации первичного медицинского осмотра жителей. Данные акции проводятся в нашем регионе на протяжении нескольких лет. На этот раз специалисты выехали в фельдшерско-акушерский пункт поселка Римско-Корсаковка Краснопартизанского района, - говорится в сообщении регионального минздрава.

Полусотне человек измерили артериальное и внутриглазное давление, определили уровни глюкозы и холестерина крови, насыщения кислородом капиллярной крови с помощью пульсоксиметра, содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера, также селяне могли получить консультацию терапевта.

После обследования саратовцам дали рекомендации насчет развития хронических неинфекционных заболеваний и здорового образа жизни. Так, селянам напомнили о важности рационального питания, необходимости двигаться, регулировать режимы работы и отдыха.

Медики также рассказали о профилактике коронавируса и вакцинации. Жители Римско-Корсаковки поблагодарили организаторов мероприятия. Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина рассказала, что такие акции регулярно проводятся в области, в том числе и в отдаленных районах.

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