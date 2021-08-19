В центре Саратова «помыли» представителя «Энергосбыта плюс»

Перфомансом решили привлечь внимание к проблеме с горячим водоснабжением

Несколько десятков домов в Саратове и области на все лето остались без горячей воды. А периодические отключения в разных районах приобрели массовый характер. Новые люди решили указать власти на проблему необычным перфомансом. Помимо этого, сторонники партии готовят обращения в мэрию и прокуратуру.

В этом году регулярные отключения горячей воды коснулись Ленинского, Заводского и Кировского районов Саратова, городов Энгельса и Балаково. После традиционных гидравлических испытаний вода так и не вернулась в сотни домов. По подсчетам администрации, в начале августа без горячей воды оставались около 30 тыс. жителей области.

Ситуация повторяется из года в год, а решать проблему власти не спешат. Коммуникации изношены в буквальном смысле слова до дыр. Порывы происходят один за другим. Но коммунальщики по-прежнему обходятся мелким ремонтом. Забивают дырки деревянными чопиками вместо того, чтобы заменить наконец все трубы. «Такое ощущение, что они просто боятся — если сделать все на совесть, потом они останутся без работы. Так и тянут каждое лето деньги на очередной «ремонт», сетуют жители.

Пока УК преследуют свои финансовые интересы, люди месяцами сидят без горячей воды

Пока УК преследуют свои финансовые интересы, люди месяцами сидят без горячей воды. На ул. Степана Разина 62/76, ул. Зарубина 186, ул.Кутякова, 164 и в нескольких домах по ул. Посадского, Университетской и Большой Садовой горячей воды нет с 12 мая.

Да и с холодная подается с перебоями. На верхних этажах она в лучшем случае течет тоненькой струйкой. Чайник набрать еще удается, а о том, чтобы запустить стиральную машину, и речи быть не может.

Причина — все те же старые трубы, которые не ремонтировали более 40 лет. Они не выдерживают давления. «Даже если нам сейчас дадут воду с хорошим напором, до квартир она не дойдет, трубы начнут фонтанировать еще на входе в дом», считает председатель совета дома по ул. Степана Разина, 62/76 Виктор Плотников. Поэтому первым делом нужно капитально обновлять систему. С такой просьбой обращались и в городскую администрацию, и в УК. Но результата нет.

Сейчас вместе со сторонниками партии «Новые люди» жители готовят коллективное заявление в прокуратуру

Сейчас вместе со сторонниками партии «Новые люди» жители готовят коллективное заявление в прокуратуру. Его уже подписали более 100 человек. Еще 400 поддержали петицию, которую партия направит в мэрию. Новые люди предлагают бороться не с последствиями, а с причинами проблемы. Коммунальщики должны отказаться от бесконечного «латания дыр», а вместо этого провести масштабную реконструкцию системы водоснабжения.

Свою позицию в партии решили обозначить необычным образом

Свою позицию в партии решили обозначить необычным образом. В центре города прошел перфоманс. Волонтеры с помощью мыла, мочалок и щеток «отмыли» в тазу актера, изображающего представителя ресурсоснабжающей организации «Энергосбыт плюс». «Отмывали от старого мышления, старых подходов, рассказал председатель регионального отделения Новых людей Андрей Зобнин. — Мы хотим, чтобы коммунальные службы работали по-новому. Так, как должны работать, а не так, как они хитрят сейчас».