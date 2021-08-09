Волонтеры «серебряного» возраста становятся бабушками и дедушками «на час»

Ребята очень рады возможности поучиться у старшего поколения Фото: Иван ВИСЛОВ

И не только молодежь должна быть активной. Можно было бы даже сказать, что старшему поколению намного важнее держать себя в тонусе – зачастую это жизненно необходимо.

Инициированный Президентом Владимиром Путиным нацпроект «Демография» дал толчок развитию соцсферы в Самойловском районе Саратовской области, направленной на бабушек и дедушек. Так, в районном комплексном центре социального обслуживания населения открыт факультет «Здоровье и долголетие». Поучаствовать может каждый желающий, обратившись в соцподдержку.

На занятиях и изучают теорию, и также проходят практику:

- Сначала педагоги знакомят слушателей с базовыми критериями сохранения здоровья и продления активного долголетия, рассказывают о пользе двигательной активности, правильном питании, режиме дня. Затем все желающие могут посетить тренировки по скандинавской ходьбе, адаптивной физкультуре и дыхательной гимнастике, - говорится в сообщении регионального минтруда.

Перед началом практики обязательно разминаются – это необходимо, чтобы разогреть мышцы и активизировать вестибулярный аппарат. После этого, в теплое время года – занимаются в парках или на стадионе, в холодное – в зале.

- Посещая занятия в центре, я научилась с пользой проводить свое свободное время. Теперь я могу не просто гулять в парке или в лесу, а выполнять упражнения по скандинавской ходьбе, тренировать координацию, оттачивать навыки правильного шага, развивать выносливость. Все это крайне важно в нашем возрасте - не терять активности, двигаться, поддерживать свой организм в тонусе, - рассказывает подопечная КЦСОН Нина Деряжная.

А в Краснокутском районе пожилые люди могут стать волонтерами «серебряного» возраста – помочь находящимся на учете в ГАУ СО КЦСОН детям и подросткам. У кого-то из ребят инвалидность, кто-то воспитывается в неполной семье – у всех свои проблемы. О том, как программа выглядит изнутри рассказал один из участников Александр Цыкало:

- Выезжаем на дом к детям-инвалидам, неполным семьям, где проводим интеллектуальные занятия на формирование дружеских отношений. Работа с подрастающим поколением заключается, в том чтобы передать им жизненный опыт, знания и умения. Выезжая к ребятам, мы называем себя в шутку «МЧС». У многих в семье нет бабушки или дедушки, вот уже два года мы практикуем свою работу: «Дедушка на час» и «Бабушка на час». Ребята с радостью ждут, когда придут серебряные волонтеры, что бы обучить их рисованию, вязанию, плетению,имы вместе печем вкусные блины и пьем чай. Дети получают от нас позитивные сигналы доверия, уважения и надежности, они чувствуют то же в отношении нас, и тянутся к нам.

Александр пошел в центр соцобслуживания ещё в 2018 году. Тогда он прочитал в газете объявление о шахматном турнире, и с тех пор каждый день приходит в КЦСОН. Там встречаются друзья, обсуждают интересные темы, занимаются в кружках – Цыкало научился плести корзины из ивы.

А если произойдет беда, то и тут соцработники придут на помощь. Так, супруга Александра сломала шейку бедра:

- Вначале обучили в «Демонстрационной комнате», затем выдали в прокат средства технической реабилитации, а на данный момент мы посещаем «Комнату психологической разгрузки». Благодаря этому, моя семья преодолела трудности.

Наши папы и мамы, бабушки и дедушки всегда могут найти друзей и интересные занятия, обратившись в соцподдержку. Там же пожилые люди получат и помощь, поддержку. Старшее поколение с удовольствием участвует в предлагаемых программах, общаются и работают бабушками и дедушками «на час».

- Связь между поколениями укрепляется: и дети, и бабушки учатся друг у друга новому. Мы здорово проводим время, а родители могут на время перевести дух. Волонтерство дает ощущение значимости, приносит огромное удовлетворение и дарит новый смысл жизни. В нашем учреждении свой девиз: «Активная молодость сегодня, активное долголетие завтра»! – резюмирует Александр.

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