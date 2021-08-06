Саратовец Александр Галкин как пример для юных специалистов

Александр Галкин

Саратовская область – истинная кузня профессионалов и мастеров своего дела. Тысячи выходцев из сел и деревень региона, помимо жителей городов, покорили не только российские столицы, но и крупные заграничные компании. Редакция «КП» решила вновь пообщаться с обладателем воистину экстраординарного интеллекта Александром Галкиным, который несколько лет назад смог придумать, как продлить жизнь двигателя.

Сегодня Александр уже крупный и достаточно известный специалист в своей области. Его послужной список таков: соавтор патента на изобретение, лауреат премии по поддержке талантливой молодежи президента РФ, многократный обладатель диплома за лучший доклад на международных научных конференциях, двукратный победитель всероссийских конкурсов на лучшую научную работу. Помимо всего этого, ключевой сотрудник, занимавший критически важную роль в международной компании с безупречной репутацией - Bosch, для которой он сделал огромный вклад, запустив несколько оригинальных интернациональных проектов.

- Александр, сегодня вы уже крупный специалист, за плечами которого множество покоренных вершин. С чего же всё начиналось?

- Пожалуй все началось с того, что после окончания третьего курса мои успехи в учебе были замечены, и я был приглашен профессором кафедры «Надежность и ремонт машин» работать учебным мастером и заниматься научными исследованиями в области трибологии, исследуя свойства смазочных материалов. К пятому курсу обучения я уже имел за плечами огромный опыт научной работы на кафедре, смог поучаствовать в большом количестве научных конференций и конкурсов и был отмечен значительными наградами всероссийского уровня, а также стипендиями. Дальнейшим шагом было поступление в аспирантуру и продолжение научной деятельности с основным фокусом на нее. Первые успехи на научном поприще не заставили себя ждать. Было еще больше научных конференций, семинаров, выставок и выступлений. Все это было отмечено наградами. Финалом плодотворной научной работы стал патент в области трибологии. Само изобретение – это оригинальный концентрированный состав в виде нано-компонентной присадки в моторное масло, которая помогает восстанавливать изношенные части двигателя внутреннего сгорания изнутри, не прибегая к его разборке. Для меня в тот период, да и сейчас это одно из важнейших достижений в жизни.

- Удивительно! Во время учебы вы уже что-то изобрели. Не могло быть такого, чтобы вас не заметили в какой-нибудь крупной компании. Талантливых студентов и аспирантов часто приглашают работать ещё до окончания учебы.

- Все верно. Желание применить накопленные знания и опыт на практике выливаются в начало работы в интернациональной компании Bosch Power Tools, в которой я достаточно быстро продвигался, начав с простого стажера отдела разработок продуктов и дошел до ключевой роли, применив все умения я смог привнести значительный вклад улучшая качество продуктов, повышая экономические показатели, что в итоге способствовало достижению впечатляющих результатов.

- Для работы в такой компании, верно, нужен язык. Вы учили его в школе или университете?

- Работа в интернациональной компании мотивировала выучить английский с нуля за год до свободного владения. Успешный старт, плодотворная работа и вклад были вознаграждены званием лучшего молодого специалиста года. С каждым последующим годом происходило увеличение и расширение зоны ответственности, появление проектов уровня глобального значения, способствующих улучшению качества продукции посредством в том числе и моих конструктивных предложений.

- Чудесная история. Но, судя по всему, вы не из тех, кто стоит на месте. Какой же шаг был следующим?

- После шести лет плодотворной работы созрело желание и готовность развиваться дальше. Новым вызовом стал переезд в Германию посредством специализированной визы для высококвалифицированных кадров. В новой для меня стране выпала возможность попробовать себя в одной из старейших и многоуважаемых компаний WIDOS GmbH. Работа привлекла меня тем, что здесь я мог применять свои нестандартные решения в деле, вносить новые способы разработки и применять новые методы в области производства, у меня появилась уникальная возможность заниматься разработкой инновационных аппаратов и машин с нуля. Помимо профессиональных вызовов присутствуют социальные вызовы, требующие больших усилий для их преодоления, таких как изучение нового языка, культурная и социальная адаптация.

Александр Галкин

- Замечательный путь, который точно вдохновит юных специалистов. Что бы вы хотели пожелать тем, у кого ещё всё впереди?

- Не останавливаться на пути поиска себя, не бояться пробовать и говорить "да" вызовам, которые возникают на этом пути. И конечно, как минимум, начать изучение английского языка уже сегодня, ведь он поможет вам выйти на новые уровни в вашем профессиональном развитии.