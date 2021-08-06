АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»),с 27.08.2021 с 10.00 (мск) на 30.08.2021 на 13:00 (мск) по продаже единым лотом объектов недвижимости Лот №1(РАД-266260):

Объект 1: Часть здания, назначение: нежилое, площадь: 389,8 кв.м,, состоящая из: комнаты на поэтажном плане: №16 площадью 8,8 кв.м., расположенной на 1 этаже, комнат №№1-17 площадью 381 кв.м, расположенных на 2 этаже здания по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 152, кадастровый номер 64:48:030342:4440, общей площадью 1 630,6 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2;

Объект 2: Часть здания, назначение: нежилое, площадь: 298,4 кв.м, состоящая из: комнат №№ 19-21, 23-32, расположенных на 2 этаже здания по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 152, кадастровый номер 64:48:030342:4440, общей площадью 1 630,6 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2.

Объект 1 и Объект 2 будут образованы в следствии разделения Здания на несколько самостоятельных объектов недвижимости с их постановкой на кадастровый учет и последующей регистрацией права собственности на вновь образованные объекты недвижимости. Подлежащие продаже части Здания на момент опубликования информационного сообщения на кадастровом учете не состоят.

Земельный участок под Объектом 1 и Объектом 2 принадлежит Продавцу на праве аренды на основании договора аренды земельного участка № 1528 от 19.07.1999 г., заключенного с Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Город Саратов» на неопределенный срок, на основании постановления администрации МО «Город Саратов» № 4002 от 09.12.2014 г.

Начальная цена Лота №1 – 22 739 302 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 13 300 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 9 439 302 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 2 273 930 руб. 20 коп.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона предварительного договора купли-продажи объектов недвижимости нежилого назначения в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Основной договор купли-продажи заключается после осуществления Продавцом кадастрового учета реализуемых частей Здания, но не позднее 31.12.2021г., по форме, являющейся приложением к аукционной документации.

Электронный аукцион будет проводиться 30 августа 2021 года с 13:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок приема заявок продлен по 27.08.2021 до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26.08.2021.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 27.08.2021.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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