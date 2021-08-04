В энгельсском интернате идет строительство нового корпуса

В Энгельсском доме-интернате для инвалидов и престарелых строят новый корпус

В Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов продолжается строительство нового четвертого жилого корпуса. Это стало возможным благодаря Федеральному проекту «Старшее поколение» инициированного Президентом Владимиром Путиным Национального проекта «Демография».

Этот дом-интернат пользуется постоянной популярностью. Руководство учреждения постоянно ищет способы увеличить коечный фонд. Так, с ноября 2020 года в интернате появились 15 новых мест, а новое здание на 68 мест, которое будет построено в формате «миниквартир», увеличит количество постояльцев до 773 человек.

На сегодняшний день уже закончены работы по подведению к зданию отопления, воды, электричества, канализации. Сейчас возводят второй этаж.

Сейчас закончено возведение и остекление первого этажа

В новом корпусе будет 35 комнат, рассчитанных для проживания 68 постояльцев: 2 – одноместные, 33 – двухместные. Жилые комнаты будут оборудованы всем необходимым для комфортного проживания: функциональной мебелью, телевизором, санузлом с душевой кабиной, мини кухней, оснащенной электрическим чайником, микроволновой печью, холодильником. Интерьеры будут подобраны в сдержанной пастельной гамме, развешаны картины, расставлены комнатные цветы. Проживающие смогут обустроить свой быт с учетом собственных предпочтений, разместив личные вещи, фотографии, статуэтки и прочие предметы интерьера, максимально придав жилью домашнюю атмосферу.

В «миниквартирах» будут оборудованы мини-кухни

Кроме того, в корпусе на 1 этаже будет находится зал лечебной физкультуры, оснащенный современным спортивным оборудованием и тренажерами; благоустроенная столовая; на втором этаже запланировано оборудовать холл-гостиную с большим телевизором и удобной мягкой мебелью.

Дизайн нового корпуса будет выполнен в пастельных тонах

Расселять постояльцев по комнатам будут в зависимости от пола, возраста, имеющихся ограничений здоровья, психо-эмоционального состояния, сложившихся привычек и взаимной приязни.

- Это не просто новый жилой корпус, а действительно уникальный объект для наших подопечных. Современное и грамотно спроектированное здание, отвечающее всем требованиям безопасности, позволит создать максимально комфортные условия для пожилых граждан, приближенные к домашним. Наша главная задача - обеспечить достойные условия жизни своим проживающим и как можно дольше продлить период активного долголетия. Именно в этом и состоит ключевая цель программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография, - поделился с «КП-Саратов» директор учреждения Сергей Сафошкин. Он ежедневно лично посещает стройплощадку и отслеживает ход работ при помощи камеры ультра HD 4к в режиме онлайн.

Сергей Сафошкин

Новый корпус будет приспособлен для комфортного проживания как пожилых людей, так и инвалидов. Трудностей не будет возникать у маломобильных граждан.

На электронную почту интерната еженедельно поступают обращения от желающих устроиться именно в это учреждение. И это неудивительно, ведь за последние пять лет численность постояльцев «серебряного» возраста, 80+, возросла здесь на 25%. А в общем возраст проживающих варьирует от 18 до 99 лет.

- Каждое обращение внимательно рассматривается, даются правовые консультации. Двери дома-интерната открыты для всех желающих. Порядок оформления и поступления в Энгельсский дом-интернат регламентирован действующим законодательством.

Оформление в учреждение производится в соответствии с «Административным регламентом предоставления министерством труда и социальной защиты Саратовской области государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (утв. приказом министерства социального развития Саратовской области от 09.12.2015 г. № 1808 (с изм. по приказу от 09.06.2021 № 680)).

Направление в дом-интернат производится также министерством труда и социальной защиты Саратовской области в форме письма-уведомления на имя потенциального получателя социальных услуг, которое является основанием для заключения договора и зачисления в дом-интернат при условии предоставления получателем услуг полного пакета необходимых документов и отсутствия противопоказаний.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в доме-интернате рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Вся информация о порядке оформления в учреждение размещена на сайте.

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