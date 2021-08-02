Без воды остались десятки улиц в Саратове

Очередная авария на водопроводе в Саратове оставила без воды жителей домов на десятках улиц.

Повреждения на водопроводе зафиксированы по адресу Краевая, 85.

Из-за этого сегодня, 1 августа, отключено холодное водоснабжение на следующих улицах:

Краевая, 31, 81, 85;

1-й Ленинский пр.,18;

Волочаевская, 1, 5, 7, 9;

Московская от ул. Б.Садовая до ул. Краевая;

Мурманская от ул. Московская до ул. Посадского;

Краевая от ул. Московская до ул. Посадского;

1-й Ленинский пр. от ул. Мурманская до ул. Стрельбище;

Дружбы от ул. Стрельбище до ул. 2-я Земляная;

Стрельбище от ул. 2-я Земляная;

Земляная от ул. Стрельбище до 1-го Земляного пр.;

1-й Земляной пр. от ул. Земляная до ул. Дружбы;

1-я Земляная от 1-го Земляного пр. до ул. Вязовская;

2-я Земляная;

Волочаевская от ул. 1-я Земляная до ул. Карельская;

Вязовская от ул. 1-я Земляная до ул. Карельская;

Кутякова от ул. Мурманская до ул. Краевая;

3-й Цементный пр. от ул. Краевая до ул. Посадского;

3-й Нижний пр. от 3-го Цементного пр. до ул. Б. Садовая;

3-й Цыганский пр. от ул. Б.Садовая до 1-го Цементного пр.;

4-й Нижний пр. от ул. Посадского до ул. Б.Садовая.

Планирубю восстановить водоснабжение ориентировочно до 20.00.